Zypern: Flüchtlinge in Libanon zurückgeschickt

Beirut. Zypern hat 81 Flüchtlinge zurück in den Libanon geschickt. Die Menschen seien am Vortag in der nordlibanesischen Hafenstadt Tripoli angekommen, sagte die Leiterin der lokalen Krisenabteilung, Iman Al-Rafai, am Mittwoch. Demzufolge handelt es sich um Syrer und Libanesen, die versucht hatten, von Tripoli über das Mittelmeer ins rund 170 Kilometer entfernte Zypern zu kommen. Nach einer radikalen Änderung seiner Migrationspolitik schickt das EU-Mitglied Zypern neuerdings Geflüchtete, die aus dem Libanon ankommen, umgehend zurück. Laut Innenminister Nikos Nouris handelt es sich beim Libanon um ein »sicheres Drittland«. (dpa/jW)