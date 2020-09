Aus BRD abgeschobene Pakistaner in Islamabad

Islamabad. In Pakistan ist am Dienstag erneut ein Flugzeug mit aus Deutschland Abgeschobenen gelandet. 34 Pakistaner wurden vom Flughafen Leipzig-Halle aus abgeschoben, wie ein Vertreter der pakistanischen Bundeskriminalpolizei der dpa am Mittwoch sagte. Bereits vor drei Wochen fand eine Sammelabschiebung statt, damals aus München. Im Jahr 2019 wurden laut dem Bundesinnenministerium insgesamt 833 pakistanische Staatsangehörige aus Deutschland abgeschoben. In diesem Jahr waren es bis Ende Juli 209 Menschen, 155 von ihnen mit gecharterten Maschinen. (dpa/jW)