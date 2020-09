Nach »Autogipfel« wird geprüft

Julian Stratenschulte/dpa Arbeitsgruppen statt Ergebnissen, so ist der virtuelle »Autogipfel« am Dienstag abend zu Ende gegangen (Seelze, 9.9.2020)

Das Kernergebnis des »Autogipfels«: Politik und Wirtschaft wollen zusätzliche Hilfen für die angeschlagene deutsche Automobilindustrie prüfen. Dabei geht es darum, ob und gegebenenfalls wie ein »marktwirtschaftliches Konzept« zur Stärkung des Eigenkapitals vor allem von Zulieferunternehmen entwickelt werden könnte. Das geht aus dem am Dienstag abend bekanntgewordenen »Ergebnispapier« des »Autogipfels« hervor.

Zum anderen soll demnach evaluiert werden, welche weiteren Aspekte bei den im Konjunkturpaket vorgesehenen »Zukunftsinvestitionen« in der Fahrzeugbranche berücksichtigt werden sollten. Von staatlichen Kaufprämien auch für Autos mit modernen Verbrennungsmotoren hingegen ist in dem Papier nicht die Rede. Staatliche Zuschüsse beim Kauf solcher Fahrzeuge fordert vor allem die bayerische CSU.

Bis zur nächsten Konferenz der »Konzertierten Aktion Mobilität« sollen Arbeitsgruppen diese Fragen prüfen. Das nächste Gipfelgespräch ist im November geplant. Die Spitzenrunde verabredete außerdem, den digitalen Wandel rund ums Auto sowie das autonome Fahren voranzubringen. Das Ladenetz für Elektroautos soll kundenfreundlicher werden.

An der Videokonferenz nahmen am Dienstag abend neben Kanzlerin Angela Merkel (CDU), mehreren Bundesministern und Vertretern von Autoherstellern sowie Ministerpräsidenten aus den »Auto«-Ländern Baden-Württemberg und Niedersachsen auch Gewerkschaftsvertreter teil.

Die IG Metall (IGM) – wie Grüne und SPD – hatte sich im Vorfeld des Gipfels für einen staatlichen Beteiligungsfonds stark gemacht, der Mittelständler in der Automobilindustrie in der Coronakrise unterstützen soll. Aus Sicht der IGM ging vom »Autogipfel« ein »gutes Signal« aus. Der Erste Vorsitzende Jörg Hofmann sagte am Mittwoch gegenüber dpa: »Die Bundesregierung hat die schwierige Situation in der Zulieferindustrie wahrgenommen und versucht, Lösungen zu finden. Unser Vorschlag, Transformationsfonds einzurichten, mit denen das Eigenkapital kleiner und mittlerer Zulieferer gestärkt werden kann, wird jetzt bearbeitet.« (dpa/jW)