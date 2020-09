Seine ganze Verachtung

Seth Wenig/AP/dpa »Es gab nur eine Entscheidung« – Novak Djokovic nach der Verletzung der Linienrichterin

Doch, sie finden tatsächlich statt, die diesjährigen US Open. Unter Quarantänebedingungen in jener Stadt, die angeblich niemals schläft, und der die Steuerzahler ausgehen, weil die oberere Mittelklasse – Immobilienhaie, erfolgsverwöhnte Professionals aller Fakultäten, Geldgangster aller Herren Länder usw. usf. – diese Stadt verlässt wie die Ratten das sinkende Schiff. Währenddessen verkündigt ihr Bürgermeister Bill de Blasio im ihm nicht übermäßig wohlgesonnenen TV (Fox News), dass die Automation ohnehin bald alle arbeitslos machen wird und das bisherige Steuersystem mithin obsolet.

Die Automation hat bei den US Open die Linienrichter noch nicht völlig überflüssig gemacht. Es gibt sie noch auf den beiden Hauptplätzen, Arthur-Ashe- und Louis-Armstrong-Stadion. Auf den Nebenplätzen wird bereits mit reiner Computerüberwachung der Linien gespielt. Und auch bei dem Turnier im unmittelbaren Vorfeld – den »Sou­thern and Western Open«, die von Cincinnati auf eben diese Nebenplätze verlegt worden waren (»Arthur Ashe« und »Louis Armstrong« sollten ausschließlich der Action bei den US Open vorbehalten bleiben) – war das schon so.

Jenes Turnier gewann am vorvergangenen Sonntag – wie praktisch alles andere in diesem kastrierten Tennisjahr auch – Novak Djokovic. Es war sein insgesamt 35. Titel bei einem ATP Masters 1000, und niemand, wirklich niemand hätte bezweifelt, dass der in diesem Jahr noch unbesiegte König die US Open gewinnen würde, zumal Rivale Rafael Nadal sich den Bedingungen nicht aussetzen wollte und auf die Verteidigung seines Titels verzichtete.

Und dann sorgte am vergangenen Sonntag nachmittag eben auf »Arthur Ashe« die rein physische Präsenz einer technisch betrachtet bereits überflüssigen Linienrichterin dafür, dass Djokovic sein erstes Match in diesem Jahr verlor. Nicht auf sportlichem Wege, er musste schon disqualifiziert werden, aber immerhin. Was war geschehen? Im ersten Satz seines Achtelfinales gegen Pablo Carreño Busta hatte Djokovic bei 5:5 gerade sein Aufschlagspiel abgegeben und war schwer geladen. Zuvor hatte er in seinem Returnspiel drei Satzbälle vergeben, war später auf seine Schulter gestürzt. Sein cholerisches Temperament und seine ganze Verachtung für die allzu irdische Welt, die sich seiner Königlichkeit gegenüber träge widerständig zeigte, führte zu einer kleinen, aber folgenreichen Unachtsamkeit. Er schlug auf dem Weg zu seinen Pausendatteln beim Seitenwechsel, ohne weiter hinzusehen, ohne die kleinste Acht zu geben, einen Ball lässig, aber eine Spur zu stark, in Richtung Grundlinie hinter seinem Rücken, damit die Ballkinder ihn aufheben können. In der Fluglinie des Balles befand sich allerdings die Kehle der hinter der besagten Grundlinie noch kauernden Linienrichterin, die mit einem kurzen spitzen Schmerzensschrei zusammenbrach. Das wiederum bemerkte Djokovic sofort und half der getroffenen Frau auf. Erste Hilfe und Beratungen folgten. Es gab nur eine Entscheidung. Djokovic hatte – mit oder ohne Absicht (das tut nichts zur Sache) – bei unterbrochenem Spiel einen Offiziellen mit einem Spielgerät berührt, in diesem Fall sogar leicht verletzt. Es gab in der Geschichte des Sports sicherlich schlimmere Fälle (darunter welche mit Todesfolge, jeder Profisport, selbst Tennis, ist gesundheitsgefährdend, nicht -erhaltend), doch genau deshalb gilt die Regel, nach der Djokovic disqualifiziert werden musste.

Später gab er ein entschuldigendes Statement heraus. Er trieb Politik. Dies ist im Zusammenhang mit der Gründung einer Art Spielergewerkschaft, der »Professional Tennis Players Association« in Abspaltung und Konkurrenz zur ATP im Vorfeld der US Open zu sehen. Djokovic und der Kanadier Vasek Pospisil (Achtelfinalist bei den US Open) zeichneten hauptverantwortlich. Der ungeliebte König ist also in gewisser Weise auch ein Renegat, der auf die Buchstaben des Gesetzes zurückgewiesen wurde.

In der Folge wird es definitiv einen neuen US-Open-Champion bei den Herren geben. Und er wird jünger als 30 Jahre alt sein. Soviel scheint immerhin sicher.