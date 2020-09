VVN-BdA: Aufruf zum Tag der Mahnung

Berlin. Der Berliner Landesverband der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) ruft für diesen Sonntag zur Teilnahme an den Veranstaltungen zum Tag der Erinnerung und Mahnung auf. Anlass ist der vor 75 Jahren am 9. September 1945 von den Überlebenden der Konzentrationslager und Zuchthäuser der Nazis begründeten Tag der Opfer des Faschismus. Für 11 Uhr ist zunächst eine Kundgebung vor dem Eingang der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik geplant, wie aus dem Aufruf auf der Internetseite www.tag-der-mahnung.de hervorgeht. Dort will man sich demnach für einen Gedenkort für die Opfer des »Euthanasie«-Programms der Nazis auf dem ehemaligen Anstaltsfriedhof einsetzen. Anschließend sind eine weitere Kundgebung sowie ein Festprogramm am Rosa-Luxemburg-Platz geplant. (jW)