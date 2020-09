»Kleine Community eignet sich als perfekter Sündenbock«

Arne Dedert/dpa Die Symbole der Schwulen- und Lesbenbewegung sind für reaktionäre Kreise ein rotes Tuch

Sie engagieren sich beim Schulaufklärungsprojekt »Schlau NRW« für die Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen. Am vergangenen Freitag wurden Sie in Ihrer Heimatstadt Siegen von einer Gruppe Jugendlicher schwulenfeindlich angepöbelt und auch körperlich angegriffen. Wie geht es Ihnen?

Ich erlitt eine eingerissene Lippe, die genäht werden musste, dazu mehrere Hämatome und eine leichte Gehirnerschütterung. Außerdem schmerzt mein Rücken ziemlich. Wie weit die psychischen Wunden gehen, ist noch nicht ausgemacht. Insgesamt waren es sechs bis sieben Täter. Ich hatte die Jugendlichen zur Rede gestellt, nachdem sie mich als »Schwuchtel« beschimpft hatten. Bei der folgenden Auseinandersetzung fielen dann Sätze wie »Die Schwuchtel hält nur einen Schlag aus« und »Wollen wir es der Schwuchtel mal so richtig zeigen«.

Wie ist die von einer Passantin zu Hilfe gerufene Polizei mit dem Angriff umgegangen?

Die Beamten befragten mich zu dem Tathergang, nahmen insbesondere die schwulenfeindliche Beleidigung auf, machten ein Foto von meinem Gesicht und entließen mich zur Weiterfahrt in ein Krankenhaus.

Am Montag hat die Behörde Medienberichten zufolge bestritten, dass es sich um einen homosexuellenfeindlichen Angriff gehandelt habe. Die Beamten werten die Tat offensichtlich als bloße Körperverletzung. Können Sie sich das erklären?

Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Diesen Angriff nicht politisch zu werten, obwohl ein schwulenfeindliches Schimpfwort fiel, ist lächerlich. Zudem war meine Haustür in Sichtweite des Angriffs. Aus einem meiner Fenster darüber hängt eine Regenbogenfahne.

Könnte der Angriff auch mit Ihrem politischen Engagement zu tun haben?

Ich glaube nicht, dass es sich um eine gezielte Attacke gehandelt hat. Aber es stimmt, ich bin sowohl für den Studierendenverband Die Linke.SDS als auch für die Partei Die Linke aktiv. Zudem engagiere ich mich seit Jahren queerpolitisch in und um Siegen, bin seit einigen Monaten Sprecher für »Schlau NRW« und trete auch zur Kommunalwahl am 13. September an. Gänzlich unbekannt bin ich in unserer Stadt also nicht.

In der letzten Zeit kommt es immer öfter zu Hass und Gewalttaten, die sich gegen die LSBTIQ-Community richten. Wie erklären Sie sich das?

Der Rechtsruck unserer Gesellschaft ist nicht mehr zu leugnen. Das System des Kapitalismus schürt menschenfeindliche Ideologien, und diese Entwicklung verstärkt sich insbesondere in Krisenzeiten. Viele der sogenannten Coronaleugner positionieren sich in Gegnerschaft zu einer diversen Gesellschaft. Eine verhältnismäßig kleine Community eignet sich da als perfekter Sündenbock für alle Probleme.

Einzig in Berlin werden aktuell Straftaten, die sich gegen Ihre Community richten, eigenständig erfasst. Sollte dies nicht bundeseinheitlich geschehen?

Auf jeden Fall. Hasskriminalität und Gewalttaten gegen queere Menschen müssen sichtbar und transparent gemacht werden. Zudem würde dies Menschen ermutigen, tatsächlich Anzeige zu erstatten.

Viele Betroffene scheuen sich heutzutage oft genau davor, da das Vertrauen zu Polizei und Staatsanwaltschaft aufgrund der staatlichen Verfolgung von schwulen Männern nach Paragraph 175 StGB vielerorts noch immer nachhaltig gestört ist. Würde es helfen, wenn in den Polizeipräsidien schwul-lesbische Kontaktbeamtinnen und -beamte eingesetzt würden?

Menschen aus der Community können die Probleme einfacher verstehen, da sie diese oft selbst erlebt haben. Es sollte jedoch nicht nur bei solchen Forderungen bleiben. Die Polizei muss im Umgang mit LSBTIQ-Personen weitergebildet werden, denn zu oft bewirkt ein ungeschulter Umgang mit Opfern Isolation und das Gefühl der Hilflosigkeit. Viele queere Menschen zeigen Straftaten gegen sie aus Angst vor Diskriminierung nicht an.