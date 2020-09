Lufthansa auf Kürzungskurs

Boris Roessler/dpa Kein Ende in Sicht: Die Streichliste des Lufthansa-Vorstands wird länger und länger (Frankfurt am Main, 30.7.2020)

Die Lufthansa will offenbar mehr Stellen abbauen als bisher bekannt. Das berichtete das Handelsblatt am Dienstag unter Berufung auf Konzernkreise. Die Airline plante bislang, ihren Flottenbestand um 100 Flugzeuge zu verringern. Es sei »mit einer erheblich größeren Verkleinerung zu rechnen«, heißt es in dem Bericht. Zudem wird damit gerechnet, dass mehr als die bislang geplanten 22.000 Arbeitsplätze gestrichen werden. Ein Konzernsprecher dementierte am Dienstag: Es gebe in Sachen Personalabbau keine neuen Pläne.

Dagegen schrieb das Handelsblatt, dass nun Gespräche über einen Sozialplan mit den Gewerkschaften anlaufen sollen. Dafür seien schon verschiedene Szenarien durchgerechnet worden. Je nach der weiteren Entwicklung könnten allein beim Kabinenpersonal statt der geplanten 2.700 rund 4.000 Stellen wegfallen.

Mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO hatte der Konzern zwar vereinbart, auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten, doch Vorstandschef Carsten Spohr hält das nicht mehr für realistisch. Ein Grund dafür: Das Geschäft erholt sich nicht wie gedacht. Inzwischen erwartet die Konzernspitze, dass der weltweite Luftverkehr erst 2024 wieder das Niveau der Vorkrisenzeit erreichen wird.

Die Coronakrise hat dem Unternehmen zugesetzt: Jeden Monat verliert die Lufthansa derzeit 500 Millionen Euro, und mit einer schnellen Besserung der Lage ist nicht zu rechnen. Der Konzernvorstand hatte mit einer schnellen Erholung des Geschäfts gerechnet, doch statt der erhofften 60 Prozent der Kapazität können bis Jahresende voraussichtlich nur 40 Prozent angeboten werden.

In der Krise verschärft sich auch der Konkurrenzdruck. Billigairlines wie Ryanair oder die ungarische Wizz Air kämpfen mit Dumpingangeboten um jeden Kunden. Ryanair hatte beispielsweise letzte Woche eine Million Tickets für nur fünf Euro im Angebot.

Die Lufthansa will den Privatreiseverkehr mit der neuen touristischen Plattform »Ocean« erobern (siehe jW vom 21. August). Doch sie trifft nicht nur auf harte Konkurrenz, sondern hat auch auf eine Belegschaft, die befürchtet, mit »Ocean« sollen bestehende Tarifvereinbarungen unterlaufen werden.