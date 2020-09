Ohne Hänger

Oliver Rast Nach dem Auftaktsieg gab es Applaus bei den Spreefüxxen (2. v. l. Fabienne Kunde)

Susann Müller pfeift lässig auf zwei Fingern, ein schriller Signalton als Kommando, flugs eilen die Spielerinnen im neongrünen Dress herbei, die Trainerin weist die letzten Aufwärmübungen an. Müllers Team sind die Füchse Berlin, besser bekannt unter ihrem Rufnamen »Spreefüxxe«.

Zum Saisonauftakt der zweiten Handballbundesliga der Frauen am vergangenen Samstag abend gastierten die »Tigers« des VfL Waiblingen in der Charlottenburger Sömmeringhalle. Die Umland-Stuttgarterinnen gelten als Aufstiegsaspirantinnen. Fraglich, ob das nach der Auswärtsklatsche in der Hauptstadt so bleibt.

Ein Sprung zurück: Nach der coronabedingt abgebrochenen Spielzeit im März dieses Jahres rangierten die Spreefüxxe auf Platz vier. Da waren 22 von 30 Spieltagen absolviert. Die beiden Erstplazierten HL Buchholz 08-Rosengarten und SV Union Halle-Neustadt rückten per Beschluss der Handball-Bundesliga Frauen (HBF) ins Oberhaus auf, Absteiger und Aufsteiger aus oder zu der 3. Liga hingegen gibt es nicht – Folge: Statt 16 starten in dieser Saison nur 14 Teams in der zweiten Liga.

»Die Zwangspause war eine Katastrophe«, sagte Füchse-Managerin Britta Lorenz der jW vor dem Spiel. Und überhaupt: Von Parität im Berliner Sportbusiness könne keine Rede sein. »Die, die öffentlich im Fokus stehen und gefördert werden, sind die Top sechs der Mannschaftssportarten in der Stadt, alles Männerteams«, so Lorenz. Kurzum: Lorenz und alle anderen Ehrenamtlichen mussten auf die eigenen Kräfte vertrauen, überlegen, wie sie sich durch die Coronakrise manövrieren. Das hat geklappt.

Für das Auftaktspiel am Samstag erarbeiteten die Spreefüxxe ein Hygienekonzept mit mobilem Fiebertest und fest zugewiesenen Sitzplätzen für die 230 zahlenden Besucher. Mehr waren im Fuchsbau mit seinen 2.800 Plätzen nicht zugelassen.

Für die ehemalige Nationalspielerin Müller aus dem thüringischen Saalfeld ist es die erste Trainerstation. Seit einem Jahr dirigiert sie ihre Schützlinge von der Seitenlinie aus. Ein Team zu coachen, das stand für Müller anfangs gar nicht auf dem Zettel. Sie dachte daran, ihre Laufbahn bei den Spreefüxxen zu beenden, als Spielerin wohlgemerkt. Lorenz hatte da eine andere Idee: »Eine gute Spielerin kann auch eine gute Trainerin sein«, ist sie sich sicher. Das findet Fabienne Kunde, bei den Spreefüxxen im linken Rückraum aktiv, ebenfalls: »Unsere Trainerin ist extrem akribisch, schöpft unser Potential aus, entwickelt uns weiter«, sagte sie gegenüber jW. Bislang erfolgreich.

Zum Parkettgeschehen: Nach zehn Minuten führen die Berlinerinnen gegen die »Tigers« mit 5:3. Gelassen wirkt Müller indes nicht. Stets hat sie ihre Taktiktafel parat, schiebt Magnetsteinchen, rote und blaue, hin und her. Das Gute: Ihre Akteurinnen verstehen die spielerischen Finessen, setzen sie um. In Rage gerät Müller bisweilen auch. Nach einem Fehlpass in Unterzahl an der rechten Außenlinie springt sie auf, übertönt mit ihrem »Maaan, konzentriert euch!« selbst die Dauertrommler unter den Füchse-Fans. Der Aufreger war umsonst, mit 14:8 geht ihr Team nach den ersten 30 Minuten in die Kabine.

Müller und Lorenz verweilen noch ein paar Augenblicke auf der Platte, stecken die Köpfe zusammen, feilen am »Matchplan« für die zweite Halbzeit, so scheint es zumindest. »Ich bin jetzt schon im elften Jahr dabei«, sagte Lorenz wenige Stunden vor der Begegnung. Eine Managerin, die mitspielt. Sie sitzt mittenmang auf der Auswechselbank, gestikuliert, wirft und blockt dabei mit. Lorenz zupft Müller auch schon mal an der Klubjacke, flüstert ihr rasch ein paar Halbsätze zu. Zwei, die sich verstehen.

Kurz nach dem Seitenwechsel ist die Partie so gut wie entschieden. Füchse-Kreisläuferin Bo Dekker verwandelt drei Siebenmeter in Serie zum 17:10. Müller reicht das nicht. Sie rudert mit den Unterarmen, fordert, den Druck hochzuhalten. Thomas Zeitz, der Gästetrainer, findet keine Gegenmittel, seine Spielerinnen bleiben ohne Biss, schaffen es nicht, den Aktionsradius von Kunde einzugrenzen. In der Abwehr, im Aufbauspiel, sie gibt den Ton an. Am Ende steht ein klares 29:18 auf der Anzeigetafel. »Wir haben fast über die volle Distanz Tempo gemacht, ohne Hänger«, resümierte die Spieltagsbeste.

Nach der Schlusssirene reckt Trainerin Müller voller Elan beide Fäuste in die Luft; so, als ob sie die Hallendecke durchbrechen wollte. Das Saisonziel haben die Spreefüxxe fix im Blick: wieder Rang vier, mindestens. Der Anfang ist gemacht.