Singst du jetzt schon für lau?

Der Vorortbahnhof, der Regenschirm, die Hand der Frau, die eine Zigarette aus der Handtasche fummelt. Die Zigarette an ihrem Mund, das Rattern der Züge, das Rot ihrer Bluse, das schwammige Gelbgrün des Bahnhofsgebäudes und des Pflasters. Die zersiedelte Stadt, die abgezirkelten Gesten und das dröge Bangen. Der Kram, der immer wiederkehrt. Mund, Zigarette, Knarre. Die Begegnung zwischen Femme fatale und dem verfolgten, getriebenen Helden im nächtlichen Regen am Vorortbahnhof des ewigen Noir. Minne und Masochismus in abgewetzter Jacke. Darum geht es wohl in Diao Yinans sehenswertem Film »Der See der wilden Gänse«. Um das Grundsätzliche dessen, was sich in Filmgenres lange so dargestellt hat. Oder, wie der Regisseur selber sagt, um »Abstraktionen«.

Die Stadt, die der Film skizziert, ist die Stadt Wuhan. Stadt des Südens, der guten Küche, der gewaltigen Automobilindustrie, »Stadt der hundert Seen« und tausend Vergnügen (die in dem Film vor allem aus recht eigenwilligen Formen der Unterhaltung und der Prostitution bestehen), seit Neuestem auch die Stadt des Virus (was in der Stadt selbst allerdings längst schon wieder Schnee von gestern ist, dafür wieder an der Tagesordnung: Badevergnügen).

Der Regisseur sagt dazu: »Ich hatte nicht die Absicht, ein realistisches Bild der Stadt Wuhan zu präsentieren. (…) Es ist eher ein abstrakter Raum« (zitiert nach Presseinfo). Und wer würde bei »abstrakten Räumen« nicht an Film noir denken und die »funneling delineation of space« (die fließende, um- und ableitende Skizzierung des Raums), die der Filmhistoriker Chris Fujiwara in seinem Buch »Jacques Tourneur – The Cinema of Nightfall« dem Film »Out of the Past« (»Goldenes Gift«, 1947) zuschreibt, einem »barocken« Höhepunkt des Noir, den Diao Yan bestimmt zu schätzen wusste, als er sich an die Arbeit zu »Der See der wilden Gänse« machte, und sei es nur, weil die Nacht spezielle Farben produziert (Diao Yinan: »Die Nacht ist wie ein zusätzlicher Filter auf der Kamera«).

Wuhan ist vielleicht größer als beispielsweise Mülheim an der Ruhr (viel größer sogar), aber der Blick auf verrottende Drahtzäune aus dem Fenster eines vorbeibummelnden Vorortzuges hat durchaus universellen Charakter. Die Welt besteht aus Brachen. Auch das ist nicht unbedingt ein tröstender Gedanke. Aber es gibt Schlimmeres. Das Leben in der Brache besteht aus Warten und Dösen. In der Bahnhofshalle, an der Seepromenade, am Straßenrand beim Parkplatz für die Motorroller. Als realistisches Porträt hätte der Film »Die Motorraddiebe« heißen können. Statt dessen wäre »Warten, Vergessen« angemessener.

Ein Revierverteilungskampf von Motorraddieben endet mit einem Totschlag. Der Täter (Zhou Zenong) wird über das gesamte Stadtgebiet gesucht. Der Handlungszeitraum umfasst nicht mehr als zwei Tage, allerdings durch diverse Rückblenden gedehnt und verschachtelt. Der Mann wartet auf die unausweichliche Festnahme. Wenigstens soll seine Ehefrau die ausgesetzte Belohnung abgreifen. Ein befreundeter/rivalisierender Zuhälter schickt eine Hure (Liu Aiai) zur Vermittlung. Der Rest ist Warten in den Kulissen. »Warten weiß nicht und zerstört, worauf es wartet. Warten wartet auf nichts.« (Maurice Blanchot, »Warten, Vergessen«)

In einer exemplarischen Sequenz geht die Prostituierte unter einem weißen Sonnenhut (Erkennungsmerkmal ihrer Profession) die Seepromenade entlang, der Weg ist gesäumt von Dösenden an ihren Motorrollern. Die graue Wand, an der Roller und Dösende lehnen, geht fließend in ein violett-blau gezeichnetes Panorama einer futuristischen Großstadtarchitektur über. Hinter der Panoramawand befindet sich der See. Eine aufmarschierende Militärpatrouille unterbricht die Kulissenidylle, und die Prostituierte flüchtet in ein Vergnügungszelt mit verwaister Bühne, in dessen Zentrum sich ein Schrein befindet, der eine Vase und einen singenden Frauenkopf enthält. Eine Frau im Badeanzug und silbernem Cape betritt die Szene und befiehlt dem singenden Kopf im Schrein: »Hör auf zu singen. Singst du jetzt schon für lau?«

Durch ihre Worte fällt noch ein wenig Tageslicht.