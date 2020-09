Riad gibt Rabatt: Ölpreis sinkt

Frankfurt am Main. Preisnachlässe des staatlichen saudi-arabischen Ölkonzerns Aramco für asiatische Kunden haben am Montag für sinkende Preise gesorgt. Die Sorte »Brent« aus der Nordsee verbilligt sich um 1,2 Prozent auf 42,16 Dollar je Barrel. Aramco hatte den offiziellen Preis für die Sorte »Arab Light« um 1,40 Dollar je Barrel gesenkt. Das ist der größte Rabatt seit einem knappen halben Jahr. Außerdem verringerte der weltgrößte Abnehmer China seine Einfuhren. Das Ölkartell OPEC geht davon aus, dass die globale Nachfrage in diesem Jahr um durchschnittlich 9,1 Millionen Barrel pro Tag sinken wird. (Reuters/jW)