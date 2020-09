IG Metall fordert Geld für Zulieferer

Frankfurt am Main. Die Gewerkschaft IG Metall will sich beim »Autogipfel« mit der Bundesregierung für die Zulieferer der Fahrzeugproduzenten einsetzen. Der Vorsitzende der Gewerkschaft, Jörg Hofmann, sagte in einem am Montag veröffentlichten Reuters-Interview, jedes achte Unternehmen, vor allem kleinere Betriebe, seien in der Existenz gefährdet. Hofmann fordert deshalb staatliche Finanzhilfen, die mit privaten Investitionen in Fonds kombiniert werden könnten. Das Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel soll am Dienstag abend stattfinden. (Reuters/jW)