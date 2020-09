Symbolisch

Kay Nietfeld / dpa

Im Rahmen gemeinsamer bundesweiter Aktionstage gegen Rassismus, zu denen das Bündnis »We’ll come united« und mehr als 40 andere Organisationen und Initiativen aufgerufen hatten, haben Aktive am Montag rund 13.000 leere Stühle vor dem Reichstagsgebäude in Berlin plaziert. Diese symbolisierten die Menschen, die momentan im Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos leben und sollten »den Platz und die Aufnahmebereitschaft der Städte, Länder und Zivilgesellschaft« verdeutlichen, so »Seebrücke«, »Sea-Watch«, »Leave No One Behind« und Campact. (dpa/jW)