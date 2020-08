Ermittler beschlagnahmen Daten von Erlanger Forscher

Uli Deck/dpa Der Hochschullehrer kündigte eine Verfassungsbeschwerde an

Erlangen. Ermittler haben Daten eines Hochschullehrers aus Erlangen beschlagnahmt, der sich mit der Radikalisierung von Häftlingen hin zu islamistischen Gruppen beschäftigt. Der Psychologieprofessor Mark Stemmler kündigte an, dagegen Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einzureichen. »Das ist ein Präzedenzfall. Sowas gab es noch nicht«, sagte Stemmler am Montag. Die Staatsanwaltschaft hatte den Mitschnitt eines Interviews mit einem Häftling beschlagnahmen lassen, gegen den sie wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland ermittelte. Dies sei gerechtfertigt und verhältnismäßig gewesen, weil es um die Aufklärung eines schwerwiegenden Verbrechens gegangen sei, sagte Oberstaatsanwalt Klaus Ruhland. Die Ermittlungen sind inzwischen eingestellt. (dpa/jW)