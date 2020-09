MDR/Vincent Productions James Baker, ehemaliger US-Außenminister, ignorierte 1990 jegliche ostdeutsche Belange: »Die Zwei-plus-vier-Verhandlungen«

Fakt ist! Aus Dresden

Deutschland sucht den Superbaum: Wie retten wir unsere Wälder?

Professoren und Politiker und Waldbesitzerinnen streiten hier um den Forst der warmen Zukunft. Akazien, Palmen, Baobabs? Man weiß es nicht. Aber geschehen muss was.

MDR, 22.10 Uhr

Politik, nein danke

Wer gewinnt die Nichtwähler? – Unterwegs im Westen

Von den fast 7.000 Wahlberechtigten, die im Kölner Stadtteil Chorweiler leben, geht im Schnitt nur ein Drittel wählen. Der Sozialarbeiter Roman Friedrich, der seit einiger Zeit ungewöhnlicherweise CDU-Mitglied ist, möchte das ändern. Bei der NRW-Kommunalwahl am 13. September ist Beteiligung wichtig. D 2020.

WDR, 22.15 Uhr

Der Ball war mein Freund

Zum 75. Geburtstag von Franz Beckenbauer

Viel Schatten auf der Lichtgestalt. Und schuld daran ist er selbst. Und groß büßen müssen hat er nie, dafür ist sein Ego zu groß. Als Kaiser ist er immer noch besser als die Wilhelms. D 2020.

BR, 22.00 Uhr

Wikileaks – die USA gegen Julian Assange

Die Doku beleuchtet den Aufstieg und erzwungenen Fall des Julian ­Assange. Vom gefeierten Publizisten zum als Spion und Vergewaltiger verschrienen Sonderling und Häftling. Über allem steht die Frage, ob an dem ­Wikileaks-Gründer womöglich ein Exempel gegen die Pressefreiheit statuiert werden könnte. Zu Wort kommen auch Edward Snowden, Ex-CIA-Direktor Leon Panetta und John Shipton, der Vater des 1971 geborenen Australiers. D 2020.

Das Erste, 22.50 Uhr

Die Zwei-plus-vier-Verhandlungen

Machtkampf um die deutsche Einheit

Der Film zeigt die dramatischen Hintergründe der Verhandlungen zum Zwei-plus-vier-Vertrag, der auch den Osten Deutschlands in den NATO-Bereich brachte und dessen politische Weichenstellungen bis heute nachwirken. D 2019.

Das Erste, 23.35 Uhr

Gangs of New York

New York, 1863. In der Stadt bekämpfen sich die Gangs der Natives und der irischen Immigranten. Nach 16 Jahren Abwesenheit kehrt der junge Amsterdam Vallon ins Bandenviertel Five Points zurück, um Rache an Bill the Butcher zu nehmen, der seinen Vater ermordet hatte und das Armenhaus New Yorks wie ein König regiert. USA/I 2002, Regie: Martin Scorsese.

HR, 23.55 Uhr