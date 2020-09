jW

Mehr Promille

Zu jW vom 29./30.8.: »Versteigerung SPD-Parteiausweis«

Lieber Otto Köhler, eins vorweg: Ich bin seit mehr als 30 Jahren ein Fan von Dir. Kam am Monatsende die neue Konkret, dann habe ich sofort im Inhaltsverzeichnis geschaut, ob Du was veröffentlicht hast. Zugegeben, erst habe ich Hermann Gremlizas Beitrag gelesen, dann aber folgte schon Deiner. Alles einfach und klar in der Aussage, Du weißt, wie man Sätze mit Subjekt, Prädikat und Objekt bildet, und die Aussagen waren nicht unbedingt (revolutionär) links, aber mit Engagement für eine bessere Welt. Und 2018 warst Du wegen Kevin Kühnert in die SPD eingetreten. Hast Du denn geglaubt, »der Junge« wollte was bewegen? Falsch, er war 2017 noch zu jung für einen Job als Staatssekretär, und deswegen hat er einfach »auf die Kacke gehauen«, wohl wissend, dass die Groko kommt, aber man kann sich ja schon mal bekannt machen. Dann kam das Debakel mit Martin Schulz, gefolgt von Andrea Nahles, und jetzt haben Frau Saskia Eskens und Herr Norbert Walter-Borjans, beide auch nicht die »hellsten Kerzen auf der Torte«, die »schwarze Null« Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten gekürt, denn nur der alleine ist in der Lage, die Groko über 2021 hinaus fortzuführen, trotz aller »rot-rot-grünen« Träume von Bernd Riexinger und Katja Kipping. Und Kevin, der dabei heftig mitgemischt hat, wird zum Dank den ersehnten Posten als Staatssekretär, wenn nicht sogar Minister, bekommen. Du siehst, man kann gar nicht so oft in die SPD eintreten, wie man austreten möchte. Solltest Du also nochmals das Bedürfnis verspüren, Mitglied einer im Grunde reaktionären Partei zu werden, dann lade ich Dich ein, hier in unserer Dorfkneipe Deine Beiträge zu »versaufen«, dann haben wir möglicherweise am Ende mehr Promille, als die SPD bei der nächsten Bundestagswahl Prozente hat.

Peter Balluff, Voehl

Ohne Vorwarnzeit

Zu jW vom 2.9.: »Auf Konfrontationskurs«

Die Machtkämpfe in Belarus fügen sich in die seit 100 Jahren andauernden imperialistischen Bestrebungen ein, aus Russland eine Halbkolonie zu machen. Nach dem Bürgerkrieg hatte die Sowjetmacht dem Westen den ungehinderten Zugriff auf das Land mit den größten Rohstoffressourcen der Welt entzogen. Mit Michail Gorbatschow und Boris Jelzin wähnte man sich im Westen schon fast am Ziel: Russland verlor sein strategisches Vorfeld, alle europäischen Verbündeten und darüber hinaus noch hochentwickelte Regionen, die seit Jahrhunderten zum russischen Staatsgebiet gehörten. Schlimmer noch: Aus ihnen wurden durch die NATO-Osterweiterung Feindstaaten. Russland wurde eingekreist und auf den territorialen Stand von Mitte des 15. Jahrhunderts zurückgeworfen. Die Versuche Wladimir Putins, aus dieser geschwächten Position zu einer friedlichen Nachbarschaft und gedeihlichen Partnerschaft mit dem Westen zu gelangen, wurden mit Arroganz und verstärkter Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands quittiert. Der Westen und die USA wollen keine Teilhabe an den Bodenschätzen Russlands, sondern ungehinderte Verfügungsgewalt darüber (…). Putins ausgestreckte Hand abzulehnen war demnach kein Missverständnis, sondern Ausdruck unerbittlicher imperialistischer wirtschaftspolitischer Bestrebungen. Kaum verhülltes Ziel sind der Sturz Putins und die Etablierung eines prowestlichen »demokratischen« Marionettenregimes in Moskau. Hierzu werden alle staatsfeindlichen Kräfte offen unterstützt und dem Kreml ultimative Forderungen gestellt. Der Westen hat es geschafft, alle ehemaligen westlichen Unionsrepubliken der UdSSR (…) gegen Moskau auch militärisch in Stellung zu bringen. Die Ausnahme ist Belarus. (…) Gelänge es, Belarus von Russland zu trennen und einen Minsker NATO-Beitritt durchzusetzen, stünden NATO-Raketen faktisch im »Vorgarten Moskaus«, gäbe es für die russische Raketenabwehr keine Vorwarnzeiten mehr. Aus dieser Bedrohungslage könne man Russland, ohne einen Krieg zu riskieren, zu grundsätzlichen Änderungen seiner Politik zwingen, glaubt man bei der NATO, in den USA und in der EU. In Belarus geht es letztlich um Krieg und Frieden.

Holger Michael, Erkner

Nichts dazugelernt

Zu jW vom 24.8.: »Mit der Vergangenheit ­brechen«

(…) Meines Erachtens wird die Wirkmächtigkeit von Bismarcks Kampf gegen die Sozialisten überschätzt. Was er erreicht hat, nimmt sich gegenüber den »Erfolgen« Friedrich Eberts oder ­Philipp Scheidemanns geradezu bescheiden aus. Der Lorbeer für das Aus der Sozialisten gebührt ihnen, nicht Otto von Bismarck! Gibt es aber eine Diskussion, zum Beispiel die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung umzubenennen? Und was ist mit der »Hunnenrede« von Kaiser Wilhelm II., die sich zum 120. Mal jährte und sich in Inhalt und Form in nichts von denen Hitlers und Goebbels’ unterscheidet? Das verhindert etwa in meinem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern nicht, dass mit diesem (…) Mann in großem Stil auch international geworben wird, siehe »Usedomer Kaiserbäder«. Von da ist es auch nur ein kurzer Weg, die Peenemünder Heeresversuchsanstalt der Nazis als (…) »Wiege der Raumfahrt« zu bezeichnen! Ein niederschmetterndes Zeugnis für die heutige politische Klasse und große Teile der Gesellschaft. Was haben wir eigentlich seit 1906 dazugelernt, dem Jahr der Einweihung des Bismarck-Denkmals in Hamburg?

Jochen Seemann, Rostock

Beispiellose Kriegstreiberei

Zu jW vom 4.9.: »Eiszeit mit Ansage«

Ein vergleichbares mediales Trommelfeuer wie zur Zeit gegen Russland habe ich seit Beginn des Fernsehens noch nicht erlebt. Da werden in den Nachrichten (…) Mutmaßungen, Spekulationen, Halbwahrheiten und offene Lügen addiert, und die Summe wird als Tatsache schlechthin dargestellt: »Putin tötet seine Gegner.« So geht Primitivpropaganda, Feindbilderzeugung bis hin zur Kriegstreiberei. Dafür ist meiner Meinung nach der Begriff Lügenpresse noch verharmlosend.

Dieter Reindl, Nürnberg (Onlinekommentar)