Offensiv und eskalierend

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Bereitschaftspolizisten am Freitag in Leipzig

In Leipzig ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach der Räumung eines besetzten Hauses erneut zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Am Abend hatte die Polizei eine Demonstration gegen Gentrifizierungsprozesse und steigende Mieten bereits nach wenigen hundert Metern aufgelöst. Bis in die Nacht hinein kam es daraufhin zu Auseinandersetzungen. Nach Angaben der Polizei wurden Einsatzkräfte mit Steinen und Flaschen beworfen. Gegen 15 Personen werde unter anderem wegen Sachbeschädigung und Landfriedensbruchs ermittelt. In den vergangenen drei Tagen seien elf Beamte leicht verletzt worden.

Auslöser der Proteste war die Räumung eines besetztes Hauses in der Ludwigstraße im Stadtteil Volkmarsdorf am Mittwoch, das in der linken Szene mit dem Kürzel »Luwi 71« bezeichnet wird. Das seit Jahren leerstehende Haus war am 21. August besetzt worden, um es in ein selbstverwaltetes Projekt umzuwandeln. Der Eigentümer erwirkte umgehend einen Räumungsbeschluss, den die Polizei am Mittwoch vollstreckte. Gegen diese Räumung und gegen die Verdrängung von weniger zahlungskräftigen Mietern aus der Innenstadt richtete sich die Demonstration am Sonnabend. Das Motto: »Kämpfe verbinden – für eine solidarische Nachbarschaft«.

Die Polizeidirektion Leipzig erklärte am Sonntag, es sei bereits wenige Minuten nach dem Start des Aufzugs von rund 500 Demonstranten zu Würfen von Steinen und Feuerwerkskörpern auf Einsatzkräfte und Gebäude gekommen. »Aufgrund des unfriedlichen Verlaufs« sei die Demo aufgelöst worden. In der Nacht hätten Personen eine Straßenbahn angehalten und mit Graffiti besprüht. Barrikaden seien errichtet, Mülltonnen und ein Einkaufswagen angezündet worden.

Die Organisatoren der Demonstration stellten den Verlauf anders dar. Am Hildebrandpark sei ein »kraftvoller Demozug« gestartet, an dem sich zwischen 600 und 800 Menschen beteiligt hätten, heißt es in einer im Internet von dem Bündnis »Fight for Future« veröffentlichten Pressemitteilung. Im weiteren Verlauf hätten Teilnehmer Feuerwerkskörper gezündet; das Verbot durch die Polizei sei über den Lautsprecherwagen weitergegeben worden. Obwohl man versucht habe, »beruhigend auf die Demonstration einzuwirken«, habe die Polizei diese aufgelöst und begonnen, Teilnehmer »zu attackieren und festzusetzen«. Die Polizeistrategie sei offensiv und eskalierend gewesen.

Bereits am Donnerstag und Freitag waren jeweils mehrere hundert Menschen in Leipzig auf die Straße gegangen, um gegen die Räumung des Hauses in der Ludwigstraße zu protestieren. Am Donnerstag abend war es im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Am Freitag abend sollen in Connewitz Beamte und Einsatzfahrzeuge mit Flaschen, Pyrotechnik und Steinen beworfen worden sein.

Die Leipziger Polizeiführung drehte weiter an der verbalen Eskalationsschraube. Polizeipräsident Torsten Schultze rückte die Angriffe auf Polizisten in die Nähe von Mordversuchen. Die Attacken »aus der Dunkelheit« heraus ließen ihn »nur an den Tatbestand von Tötungsdelikten denken: heimtückisch und mit Mitteln, die den Tod der Menschen, die getroffen werden, in Kauf nehmen«, zitierte ihn dpa. Auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) verurteilte die Straftaten »aufs schärfste«. Die Debatte um bezahlbaren Wohnraum habe »mit den Besetzungen und gewalttätigen Ausschreitungen einen schweren Rückschlag erlitten«. Der sächsische Innenminister Roland Wöller (CDU) nutzte die Gelegenheit, um härtere Strafen für Gewalt gegen Polizisten zu fordern. Er sprach sich dafür aus, die Mindeststrafe für Angriffe auf Vollstreckungsbeamte von drei auf sechs Monate heraufzusetzen.

Die Demo am Samstag war ein Programmpunkt von Aktionstagen, die unter der Überschrift »Soziale Kampfbaustelle« von Freitag bis Sonntag im Stadtteil Connewitz stattfanden. Auf der Homepage der Veranstalter heißt es, Connewitz stehe »seit Jahren im Fokus der Repressionsbehörden«. Linke Strukturen sollten zerschlagen werden, um freie Bahn für »Immobilienhaie und Stadtplaner« zu schaffen. Bei dem Immobilienboom in Leipzig handele es sich »um einen weiteren Auswuchs des Kapitalismus«. Gebaut würden hauptsächlich Luxuseigentumswohnungen für 4.000 bis 5.000 Euro pro Quadratmeter. So würden Kulturschaffende, Studierende, Rentner, Arbeitslose oder Arbeiter an den Stadtrand verdrängt.

Die Polizei prüft dem Vernehmen nach nun Konsequenzen für Demos in der Stadt. Schon am nächsten Wochenende könnte es nach Aufrufen zu weiteren »kritischen Aktionstagen« in Leipzig wieder unruhig werden.