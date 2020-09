Doppelstrategie oder Konfusion?

Vasily Fedosenko/REUTERS Im Zentrum der (internationalen) Aufmerksamkeit: Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja am Wahltag in Minsk

Vor dem vierten Protestwochenende hat die Opposition in Belarus widersprüchliche Signale ausgesendet. Die im Land verbliebene ehemalige Wahlkampfleiterin des inhaftierten Kandidaten Wiktor Babariko, Marija Kolesnikowa, kündigte in der Nacht zum vergangenen Mittwoch die Gründung einer neuen Partei namens »Wmeste« (»Zusammen«) an, deren Ziel laut Kolesnikowa eine Verfassungsreform sei. Das könnte der Versuch sein, Staatschef Alexander Lukaschenko beim Wort zu nehmen: Dieser hatte kurz nach den Wahlen in einem Betrieb, wo Teile der Belegschaft streikten, eine Verfassungsreform als einzigen Weg bezeichnet, die Macht im Lande »umzuverteilen« und – implizit – vorgezogene Neuwahlen in Aussicht gestellt.

In Polen, das sich wie der Großteil der EU-Länder auf die Seite der ins litauische Exil gedrängten Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja gestellt hat, wurde dieser Schritt Kolesnikowas als »Schlag gegen die Einheit der Opposition« (so die Rzecz­pospolita) bewertet. Tichanowskaja scheint unterdessen Maße vom Boden abzuheben. Sie wird zwar auf verschiedenen internationalen Foren herumgereicht – bis hin zum UN-Sicherheitsrat, dem sie am Freitag aus Litauen während einer virtuellen informellen Konferenz zugeschaltet wurde –, verliert aber offenbar allmählich den Kontakt zur Realität. So erklärte sie am Samstag per Video auf Youtube, sie sei selbstverständlich bereit, mit Russland zu sprechen, wenn dieses anrufe und ihr wie die Führungen aller anderen Länder die Unterstützung Moskaus für das »belarussische Volk« antragen wolle. Gleichzeitig zog sie aber die auf politischer Ebene zwischen dem Kreml und der belarussischen Führung getroffenen Vereinbarungen in Zweifel. Wie Russland auf dieser Grundlage mit ihr verhandeln soll, ging aus ihren Äußerungen nicht hervor.

Unterdessen hat die belarussische Führung ein weiteres Mitglied des von Tichanowskaja ins Leben gerufenen »Koordinationsrats für die Machtübergabe« ins Ausland abgeschoben. Olga Kowalkowa wurde nach zweiwöchiger Inhaftierung an die polnische Grenze gebracht und überquerte diese in der Nacht zum Samstag zu Fuß, wie das Nachrichtenportal Lenta.ru berichtete.

Gleichzeitig umwirbt Russland Lukaschenko mit wirtschaftlichen Angeboten und drängt ihn vermutlich zu politischen Zugeständnissen in Richtung Integration. Nach einem Besuch des russischen Ministerpräsidenten Michail Mischustin in Minsk wurde am Donnerstag bekanntgegeben, dass beide Länder ihren Streit um den Öl- und Gaspreis und die weiteren Lieferbeziehungen beendet hätten. Zu welchen Konditionen, wurde nicht mitgeteilt. Anfang des Jahres hatte sich Lukaschenko geweigert, die russische Preisforderung von 127 US-Dollar pro Tonne Öl zu akzeptieren, und begonnen, die belarussischen Raffinerien aus anderen Quellen mit dem Rohstoff zu versorgen.

Nach dem Gespräch mit Lukaschenko betonte Mischustin, Russland respektiere stets die »Souveränität und territoriale Integrität des belarussischen Bruderstaats«. Andererseits erklärte er, Russen und Belarussen seien »praktisch dasselbe Volk«. Und aus dem Kreml sickerte in russischen Medien die Indiskretion durch, Lukaschenko werde bei seinem womöglich in dieser Woche stattfindenden Gipfeltreffen mit Wladimir Putin »sensible und schmerzliche Entscheidungen« treffen und »einen Strich unter alle entstandenen Streitfragen ziehen«. Wenn dies mit »schmerzlichen Entscheidungen« verbunden sein soll, kann es nach Lage der Dinge nur um Zugeständnisse auf dem Feld der belarussischen Eigenstaatlichkeit gehen. Diese hatte Lukaschenko in den letzten Jahren als reale Basis seiner eigenen Herrschaft in immer deutlicherer Rhetorik verteidigt. Zuletzt sprach er dann aber auch wieder von »einem einheitlichen Vaterland von Brest bis Wladiwostok«.

Zunächst einmal machte Lukaschenko der russischen Seite jedoch ein politisches Geschenk. Er erklärte gegenüber Mischustin, die belarussische Funkaufklärung habe ein Gespräch zwischen zwei Beamten in Warschau und Berlin abgefangen. Darin habe der deutsche Teilnehmer angedeutet, »Spezialisten« hätten für die Kanzlerin »das ganze Dossier mit Nawalny« vorbereitet und warteten nur noch darauf, dass Angela Merkel davon auch Gebrauch mache. Zum Ziel der Kampagne machten beide Seiten unterschiedliche Angaben: laut dem »deutschen« Teilnehmer gehe es darum, Putin vor den Regionalwahlen am 13. September »zusätzliche Probleme« zu bereiten, der polnische meinte, es gelte, »Putin davon abzuhalten, seine Nase nach Belarus zu stecken«.

Die Authentizität des im Original etwa eine Minute langen Mitschnitts ist schwer zu beurteilen, weil die englische Unterhaltung unter der russischen Synchronisierung nicht zu verstehen ist. Am Wochenende wurde die Audiodatei von dem vermutlich dem belarussischen Staatsfernsehen nahestehenden »Telegram«-Kanal »Pul Perwogo« ins Netz gestellt. Während die Bundesregierung den Inhalt des Mitschnitts bestritt, fällt auf, dass die Reaktion von russischer Seite bisher zurückhaltend war.