Bewusst gestalten

AdoraPress/A. Domma

Regeln sind dafür da, gebrochen zu werden. In der Fotografie ist es auch gar nicht möglich, alle Vorgaben zur Bildkomposition, derer es reichlich gibt, zu beachten. Goldener Schnitt, Drittelregel, Symmetrie, Linienführung – es gib einfach zu viele davon. Es schadet nichts, schon mal davon gehört zu haben, sie allerdings in der Praxis krampfhaft umsetzen zu wollen, das führt zu nichts weiter als Konfusion. Jedoch mit der Kamera loszuziehen und sich zu fragen, was man mit einem zu schießenden Foto aussagen will, entscheidet, ob letztlich ein spannendes Bild entsteht. Für sein Projekt »Berlin Feeling« ist der Fotograf Andreas Domma durch die Hauptstadt gestreift und hat Stimmungen während des Coronashutdowns festgehalten. Das hier abgebildete Motiv bot sich ihm in einem Hinterhof. Aus dem Dunkel heraus verewigte er einen Fußball spielenden Jungen – Mauern, Metallgitter, im Hintergrund das einstrahlende Sonnenlicht. Durch etwas hindurch zu fotografieren, bewirkt jedenfalls immer Spannung im Bildaufbau. Es geht darum, das Hauptmotiv und seine Umgebung bewusst in Relation zu setzen. Das gilt für Profis wie Amateurfotografen. (jW)