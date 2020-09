Der Schuldendeuter

Der US-amerikanische Anthropologe, Aktivist und Autor David Graeber ist am Mittwoch mit 59 Jahren in Venedig gestorben, wie seine Ehefrau am Donnerstag abend auf Twitter mitteilte. Die näheren Umstände sind bisher unklar. Graeber wurde 2011 in Deutschland mit seinem Buch »Schulden. Die ersten 5.000 Jahre« bekannt, eine anthropologische Ideengeschichte des Geldes, die in der damaligen europäischen Schuldenkrise auf Interesse stieß. Zuvor war Graeber als einer der Köpfe der »Occupy«-Bewegung in den USA wahrgenommen worden, der Slogan »Wir sind die 99 Prozent« stammt von ihm. Graeber, geboren 1961 in New York, hatte an der Universität Yale, dem Goldsmith-College in London und der London School of Economics gelehrt. (ts)

Nachruf in der Montagausgabe.