China testet Raumschiff im All

Beijing. Mit einer Rakete vom Typ »Langer Marsch 2 F« hat China ein wiederverwendbares Raumschiff für Testzwecke ins All gebracht. Die Rakete startete am Freitag vom Raumfahrtzentrum Jiuquan nahe der Wüste Gobi in der Provinz Gansu, wie die Volkszeitung berichtete. Das Raumschiff wird für eine nicht genau benannte Zeitspanne in einer Umlaufbahn kreisen, bevor es wieder zur Erde zurückkehren soll. Auf dem Flug solle die Technik getestet werden, hieß es weiter. Details wurden nicht genannt. (dpa/jW)