USA verlegen Militärs nach Litauen

Vilnius. Während es im benachbarten Belarus Spannungen gibt, werden in Litauen von Freitag an neue Einheiten der US-Armee für militärische Übungen eintreffen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Vilnius werden im Zuge einer sogenannten regulären Truppenrotation neben Soldaten auch Kampffahrzeuge und Militärtechnik in das baltische EU- und NATO-Land verlegt. Die Einheiten sollen als Teil der US-Operation »Atlantic Resolve« auf dem Militärstützpunkt Pabrade stationiert werden. Diese Übungen der US-Truppen in Litauen seien geplant gewesen und stünden nicht im Zusammenhang mit irgendwelchen Ereignissen in der Region, hieß es weiter. In Litauen stehen im Herbst mehrere größere NATO-Manöver an. (dpa/jW)