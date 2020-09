Anschläge in Russland vereitelt

Moskau. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat mehrere Anschläge vereitelt und Verdächtige festgenommen. 13 russische Staatsbürger sollen unter anderem über »soziale Netzwerke« in mehreren Regionen Anschläge an beliebten Orten, in Bildungseinrichtungen und in Gebäuden der Sicherheitsbehörden geplant haben, teilte der FSB am Freitag mit. Bei den Festnahmen wurden demnach selbstgebaute Sprengsätze und Waffen sichergestellt. (dpa/jW)