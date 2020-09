Festnahmen nach Protesten in Belarus

Minsk. Bei Protesten in Belarus gegen Staatschef Alexander Lukaschenko sind 26 Demonstranten festgenommen worden. Das teilte das Innenministerium am Freitag in Minsk mit. Mehr als 800 Menschen hätten sich landesweit an den Aktionen beteiligt. Weitaus mehr hätten sich aber Demonstrationen für Lukaschenko angeschlossen, hieß es. Ihre Zahl wurde mit 10.000 angegeben. Seit der Präsidentenwahl am 9. August kommt es zu Protesten gegen Lukaschenko. Die Opposition wirft dem Staatschef Wahlfälschung vor. (dpa/jW)