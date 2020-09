UNO fordert Schließung von Haftzentren in Libyen

New York. UN-Generalsekretär António Guterres hat Menschenrechtsverletzungen in libyschen Haftzentren für Flüchtlinge verurteilt und die Schließung der Einrichtungen gefordert. »Nichts kann die fürchterlichen Bedingungen rechtfertigen, unter denen Flüchtlinge und Migranten in Libyen festgehalten werden«, erklärte Guterres in einem am Donnerstag (Ortszeit) vorgelegten UN-Bericht. Er appellierte an die libyschen Behörden, im Zuge der Schließung eng mit den Vereinten Nationen zu kooperieren. Laut dem Bericht des UN-Generalsekretärs befanden sich Ende Juli mehr als 2.780 Menschen in den Haftzentren. (AFP/jW)