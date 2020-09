Als Amateur im Pokal lieber auswärts

Robert Michael/Pool via REUTERS Teures Vergnügen: Der DFB-Pokal wird vor dem Endspiel im Berliner Olympiastadion plaziert (4.7.2020)

In der kommenden Woche geht mit dem DFB-Pokal der große Fußball wieder los, an dem auch immer in der ersten Runde viele Kleine beteiligt sind. Für die allermeisten Amateure ist es das Spiel des Jahres, das die Chance bietet, im heimischen Stadion mal nicht nur zu einem Freundschaftsspiel einen Großen zu empfangen, sondern sich auf großer Bühne live im Fernsehen zu präsentieren. Dennoch verzichten bisher in diesem Jahr acht Amateure auf ihr Heimrecht und fahren lieber ins Stadion des übermächtigen Konkurrenten. Wenngleich dies bisher für den DFB ein absolutes No-Go war, erlaubt er dies nun unter Verweis auf den Teufel Corona.

Man kann sich aber nur wünschen, dass der DFB auch in Nach-Corona-Zeiten derartige Entscheidungen mitträgt oder, besser noch, den Amateuren einfach mehr Luft zum Atmen bei solchen Spielen lässt. Der DFB wird nie müde zu betonen, dass ja die erste Pokalrunde dem Amateurverein mit circa 170.000 Euro versüßt wird. Nicht erwähnt wird dann allerdings stets, welche Lasten vom DFB und seinen Verbänden dem Amateur bei der Ausrichtung eines solchen Spiels aufgebürdet werden.

So müssen manche Pokalsieger in ihren Bundesländern auf Vorgabe des regionalen Verbandes Geld an Viertel-, Halb- oder Finalisten abgeben. Sie müssen dann sogar in der ersten Runde teilweise für die Kosten der anreisenden Bundesligisten aufkommen oder Umbauten im eigenen Stadion vornehmen, um den Vorgaben des DFB zu genügen. Der Leitz-Ordner des DFB an Forderungen muss schließlich abgearbeitet werden. Selbst bei ausverkauftem Haus im eigenen kleinen Stadion bleibt da nicht viel übrig, wenn überhaupt. Denn schließlich müssen die Amateure auch noch die Hälfte der Karteneinnahmen an den Bundesligisten abgegeben, der in der Regel mit zwei- oder dreistelligen Millionenbeträgen im Jahr jongliert. Gerecht ist das nicht.

Der DFB muss endlich von seinem hohen Ross herunterkommen und mehr auf die hören, die die Basis des Fußballs bilden, die Amateure. Er muss die Ketten lösen, die er den Amateuren bei der Ausrichtung eines solchen Spiels anlegt. Auch das Ehrenamt kann zielorientiert und wirtschaftlich arbeiten. Auch wenn man das in eventuell in der DFB-Zentrale in der Otto-Fleck-Schneise 6 in Frankfurt am Main nicht glauben mag.

»Sport frei!« vom Fananwalt