Abstürze und Insolvenzen

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Nicht ganz der Glanz alter Tage: Pyrotechnik im Block von FC Carl Zeiss Jena (19.8.2016)

Zwischen all der Berichterstattung über große Fußballspiele in Deutschland wird gerne das niedere Fußballvolk vergessen, das sich in den Regional- und Oberligen herumtreibt. Seit einigen Jahren trifft man da auf große Namen, zumeist aus dem Osten, die allerdings durch Insolvenzen, größenwahnsinnige Präsidenten und gescheiterte Sponsoren an den Rand des Ruins getrieben wurden und jetzt mit Nachwuchsspielern und aus Landesligen abgeworbenen Fußballern halbwegs über die Runden kommen wollen.

Besonders schlimm ist es derzeit in Thüringen, dem Land mit großer DDR-Fußballvergangenheit. Keine alteingesessene Mannschaft ist mehr in der dritten Liga, die letzten Kämpfer sind in die Regionalliga Nordost abgestürzt. Nun versucht der FC Carl Zeiss Jena, einstmals Teilnehmer in internationalen Pokalwettbewerben, sich dort zu halten. Es darf allerdings nach vier Spieltagen bezweifelt werden, dass das gelingt. Noch ohne Sieg, steht Jena auf dem 18. Platz der Tabelle. Im vorletzten Spiel gegen Lok Leipzig konnten sie in der letzten Minute den Ausgleich erzielen, auch gegen den BFC Dynamo reichte es nur für ein Unentschieden. Der gebürtige Berliner Dirk Kunert ist als Trainer mit der Leistung seiner Schützlinge bisher nicht einverstanden: »Der Aufwand, den wir als ganzer Verein betreiben, steht in keinem Verhältnis zu dem, was wir aktuell an Punkten haben.« Am Samstag geht es gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC.

Die beste Thüringer Mannschaft ist im Moment ZFC Meuselwitz, die mit zwei Siegen in die neue Saison gestartet ist, aber am vergangenen Wochenende gegen den Favoriten Altglienicke Federn lassen musste und danach gegen Tennis Borussia Berlin Unentschieden spielte. Nervös wird die Mannschaft spätestens am 18.9., wenn der Vierte der Ligatabelle, Chemie Leipzig, den nach Sachsens Hygienekonzept zugelassenen 1.253 Zuschauern zeigt, wie Tore geschossen werden.

Die zwei insolventen Vereine FC Rot-Weiß Erfurt und Wacker Nordhausen, die immer noch in Rechtsstreitigkeiten mit Insolvenzverwalter, ehemaligen Sponsoren und Mitarbeitern des Klubs stecken, schieben sich im Moment den Ball mehr schlecht als sonst was in der Oberliga NOFV Süd zu. Die Verantwortlichen von Erfurt sahen nach dem ersten Match (Unentschieden) gegen Rudolstadt bereits Land und sprachen von Wiederaufstieg. Am darauffolgenden Spieltag folgte eine Niederlage gegen FC Grimma und am vergangenen Wochenende noch eine weitere, allerdings sehr unglückliche, gegen Blau-Weiß Zorbau. In dieser Liga wollen die kleinen Mannschaften unbedingt gegen den großen Namen gewinnen. Mir sagte ein Spieler vom FSV Martinroda – das ist der Verein, der im Thüringen-Pokal das Endspiel unglücklich mit 2:8 gegen Jena verlor –, der unerkannt bleiben möchte: »Und wenn ich zwei Wochen auf dem Zahnfleisch zur Arbeit kriechen sollte, gegen die Großfressen von Erfurt will ich Punkte holen.«

Wacker Nordhausens ehemaliger Präsident Nico Kleofas hat den Verein in die Schuldenfalle getrieben und soll die Insolvenz verschleppt haben. Allerdings haben alle damaligen Verantwortlichen mitgemacht, bevor sie den Verein verließen. Überbezahlte Spieler aus den höheren Ligen, die Wacker in die dritte Liga treten sollten, sind gleich wieder verschwunden und konnten somit die Niederlage gegen den – sich ebenfalls mit Insolvenzen auskennenden – VFC Plauen (4:2) nicht verhindern. Nordhausens Trainer Philipp Seeland sagte nach dem Spiel verzweifelt: »Selbst wenn wir noch einmal absteigen müssen. Diese Jungs, diese Mannschaft, das ist unsere Zukunft.«

Da die Spiele der beiden erwähnten Ligen sowieso kaum von Fans gesehen werden (Hygienekonzept sei Dank), außer denen, die sie im MDR schauen, wird es vielleicht nicht einmal auffallen, wenn die Thüringer Mannschaften weiter durchgereicht werden sollten. Außer bei Meuselwitz, dafür sorge ich.