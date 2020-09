DJ Türöffner

Der mit dem Song »I Like to Move It« weltberühmt gewordene DJ Erick Morillo ist am Dienstag im Alter von 49 Jahren in Miami Beach tot aufgefunden worden. Anzeichen für eine Fremdeinwirkung wurden zunächst nicht gefunden. »Danke, dass du für so viele von uns die Türen geöffnet hast«, kondolierte Kollege David Guetta beim Kurznachrichtendienst Twitter. Der in Kolumbien aufgewachsene Morillo hatte als Produzent unter zahlreichen Pseudonymen Songs herausgebracht und als DJ auf der ganzen Welt gearbeitet. Sein größter Erfolg war der 1994 mit dem Rapper Mark Quashie als Duo Reel 2 Real herausgebrachte Song »I Like to Move It«, der nach der Interpretation durch einen Affenkönig im Trickfilm »Madagascar« (2005) auch in Abertausenden Kinderzimmern gerappt wurde. Im August war Morillo wegen eines sexuellen Übergriffs vorübergehend festgenommen worden. Am Freitag hätte er deshalb vor Gericht erscheinen sollen. (dpa/jW)