Brüsseler Begehrlichkeiten

Julian Stratenschulte/dpa Alles für die kommende Flut an Elektroautos? EU-Kommission sorgt sich um Rohstoffnachschub

Die EU-Kommission traut sich zu, die Versorgung der Wirtschaft in den Mitgliedsländern mit seltenen Bodenschätzen zu sichern. Brüssel nahm dazu am Donnerstag das Metall Lithium, das zur Herstellung von Akkus und Batterien notwendig ist und eine überragende Rolle im Konzept »Elektroauto« spielt, in ihre Liste »kritischer Rohstoffe« auf. Ein Aktionsplan schlägt darüber hinaus Maßnahmen vor, um die Abhängigkeit der 27 Staaten der Europäischen Union von Drittländern bei der Versorgung mit weiteren seltenen Rohstoffen zu verringern.

»Diese Rohstoffe werden eine riesige Rolle beim Übergang zu einer grünen und digitalen Wirtschaft spielen«, sagte Kommissionsvize Maros Sefcovic. »Allein für Batterien von Elektroautos und Energiespeicherung« werde die EU »beispielsweise bis 2030 bis zu 18mal mehr und bis 2050 bis zu 60mal mehr Lithium benötigen«. Doch woher nehmen, wenn es knapp werden sollte?

Die EU sei schon heute »hochgradig abhängig« von einigen wenigen Ländern, die wichtige Rohstoffe abbauen und exportieren. Abbau und Handel mit diesen begehrten Ressourcen gelten als stark konzentriert. Nach Angaben der Kommission deckt etwa die Volksrepublik China 98 Prozent der Versorgung der EU mit den sogenannten Seltenen Erden ab, Metallen aus dem Periodensystem der Elemente, die für »Schlüsseltechnologien« nötig sind. Die Türkei liefert demnach 98 Prozent an Borat, das etwa in Wasch- und Bleichmitteln Verwendung finden. Bei anderen Rohstoffen wie Hafnium und Strontium hänge die Versorgung demnach von einzelnen Unternehmen ab.

Die Kommission will laut ihrem Aktionsplan nun das Angebot aus Drittländern diversifizieren und nach Möglichkeit eigene Kapazitäten schaffen. Wenn die Gewinnung der Rohstoffe innerhalb der EU nicht möglich sei, sollen demnach zumindest die hiesige Verarbeitung oder das Recycling gefördert werden.

Die Liste »kritischer Rohstoffe« umfasst nun 30 Materialien mit großer wirtschaftlicher Bedeutung und zugleich unsicherer Versorgungslage. Neben Lithium nahm die Kommission auch Bauxit (Aluminiumerz), Titan und Strontium darin auf. Die Liste existiert seit 2011, wird alle drei Jahre überarbeitet und soll etwa beim Abschluss von Handelsabkommen oder bei der Planung von Investitionsprojekten zu Rate gezogen werden.

Unerwähnt blieben diesmal die notwendigen Kriegsschiffe. Im Mai 2010 hatte der damalige deutsche Bundespräsident Horst Köhler im Deutschlandradio geäußert, »dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren (...)«. Für die EU dürfte das ebenfalls gelten. (AFP/jW)