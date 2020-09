»Defizite verstärkten sich in atemberaubendem Tempo«

Bernd Wüstneck / dpa-Zentralbild Teilnehmende der Kundgebung zum »Christopher Street Day« in Rostock (18.7.2020)

Sie haben sich am Donnerstag mit einem »Appell an Staat und Gesellschaft« gewandt und darin gewarnt, dass marginalisierte Gruppen besonders stark von den Folgen der Coronapandemie betroffen seien, darunter auch die LSBTIQ*-Community, also Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transpersonen, intersexuelle und queere Menschen. Was genau meint Ihre Stiftung damit?

Die Coronakrise wirkt wie ein Brennglas: Sie verstärkt die strukturellen und gesellschaftlichen Probleme, unter denen LSBTIQ* sowie schon zu leiden haben: schlecht finanzierte Projekte, zuwenig Forschung, erschwerter Zugang zu Beratung und Gesundheitsversorgung, Diskriminierung in Familie und im Berufsleben, Anfeindungen durch Rechtspopulisten sowie Anstieg von Bedrohung und Gewalt gegen sie. Die vielfältige Infrastruktur der Communities ist bundesweit stark gefährdet.

Aber wie kommen Sie darauf, dass LSBTIQ*-Personen während des »Shutdowns« mehr unter häuslicher Gewalt gelitten hätten als durchschnittliche Heterosexuelle, wie Sie es in Ihrem Appell beschreiben?

Dazu gibt es eindeutige Befunde. Nicht nur von Frauenhäusern. Auch Meldungen aus Unterkünften für Geflüchtete erreichen uns. Berichte von Gewalt in den Familien. Und von jungen queeren Leuten, deren Coming-outs erschwert werden. Wir befürchten sogar, dass die Suizidrate ansteigt.

Wie kann Betroffenen denn geholfen werden?

Dazu gibt es leider keine einfachen Antworten. Deshalb haben wir diesen Appell gestartet. Wir brauchen einen breiten gesellschaftlichen Dialog darüber, was gerade passiert, wie es unsere Demokratie bedroht, und die Wahrnehmung der Tatsache, dass über Jahrzehnte erkämpfte Sichtbarkeit und Errungenschaften der Emanzipationsbewegungen gefährdet sind. Wir bieten an, diesen Dialog zu moderieren. Wir brauchen einen Aktionsplan, eine Handreiche für die parlamentarische Diskussion mit Ansätzen, wie den unterschiedlich Betroffenen im Bund, in den Ländern und auf kommunaler Ebene nachhaltig geholfen werden kann.

Sie kritisieren in Ihrem Appell entstandene Defizite in der Gesundheitsversorgung und dass die Inanspruchnahme staatlicher Leistungen nur eingeschränkt möglich sei. Sind das nicht eher soziale Probleme als spezifische Schwierigkeiten von LSBTIQ*-Personen?

Einerseits ja, andererseits auch nicht: LSBTIQ* sind hier besonders betroffen, und die Berichte der Betroffenen sind sehr individuell: Transpersonen und Intersexuelle sagen uns, dass Beratungen ausfielen und wichtige medizinisch notwendige Versorgungsleistungen aufgeschoben wurden oder erst gar nicht erfolgten. Ich höre auch, dass HIV-Tests in einzelnen Städten wie zum Beispiel in Kiel seit März nicht mehr durchgeführt werden. Die Situation queerer Geflüchteter ist besonders dramatisch.

Aber hat die Pandemie nicht vielmehr die Defizite sichtbar werden lassen, die es auch schon vor Corona gab?

Das stimmt. Aber die Defizite haben sich in einem atemberaubenden Tempo verstärkt – vor allem deshalb, weil die Inanspruchnahme staatlicher Leistungen wie gesagt seit Monaten nur eingeschränkt möglich ist.

Die Pandemie hat das schwul-lesbische und queere Leben schon heute stark verändert. Der sogenannte Regenbogenkiez rund um den Berliner Nollendorfplatz kämpft um sein Überleben. Auch um andere Bars, Initiativen und Medien ist es nicht sonderlich gut bestellt. Was muss nun unternommen werden, um schwul-lesbisches Leben in Berlin zu erhalten?

Das Problem haben wir in allen Teilen Deutschlands. Hier müssen neben dem Staat auch zivilgesellschaftliche Kräfte Hilfestellung leisten. Es ist beeindruckend, wie viele Spenden beispielsweise für das Berliner Schwuz, den Siegessäule-Verlag oder die Akademie Waldschlösschen zusammenkamen. Obwohl es mehrere hunderttausend Euro waren, ist es aber ein Tropfen auf den heißen Stein. Hier sind Bund und Länder gefordert, sonst wird die weltberühmte Infrastruktur zerstört, von der Berlin übrigens sehr stark profitiert hat.