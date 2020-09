Widerstand sammelt sich

Mohammed Salem/REUTERS Widerstand und Coronaschutz: Eine Palästinenserin in Gaza (1.9.2020)

Am Donnerstag abend sollten sich die wichtigsten Fraktionen des palästinensischen Widerstands versammeln. Ein außergewöhnliches Ereignis: Das letzte Treffen dieser Art hatte 2013 in Kairo stattgefunden. Als Thema der Sitzung war die formale Anerkennung des Staates Israel durch die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) am 13. August gesetzt – für den palästinensischen Widerstand ein Menetekel für die bröckelnde Solidarität der arabischen Staaten.

Das Treffen sollte als Videokonferenz stattfinden, die Teilnehmer sich in der palästinensischen Botschaft in der libanesischen Hauptstadt Beirut bzw. auf der Westbank am Amtssitz des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas in Ramallah versammeln. Es sollte »eine neue Seite aufgeschlagen werden, um die Spaltung zu beenden, eine nationale Wiederannäherung und eine nationale Partnerschaft zwischen allen palästinensischen Fraktionen aufzubauen«, zitierte die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch Ahmed Majdalani, Mitglied des Exekutivkomitees der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO.

Auch die leninistische Demokratische Front zur Befreiung Palästinas (DFLP) hatte ihre Teilnahme zugesagt. Sie wolle ihren Beitrag leisten und mit allen nationalen Kräften zusammenarbeiten, um das Bündnis zwischen Israel und den USA und ihren sogenannten Friedensplan des Jahrhunderts zum Scheitern zu bringen, zitierte die palästinensische Nachrichtenagentur Maan aus einer Mitteilung. Vertreter der marxistischen Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) wurden ebenfalls zur Konferenz erwartet.

Zur Abstimmung einer gemeinsamen Linie hatten sich am Mittwoch abend bereits Ismail Hanija, Vorsitzender des Politbüros der Hamas, und Sijad Al-Nakhala, Generalsekretär des palästinensischen »Islamischen Dschihad« in Beirut getroffen. Die beiden Politiker leben im Moment im Exil.

Die größte Herausforderung dürfte es sein, die Kluft zwischen der auf der Westbank dominierenden Fatah von Mahmud Abbas und der in Gaza herrschenden Hamas zu überbrücken. Die Bereitschaft sich anzunähern, dürfte zumindest auf seiten der Hamas inzwischen größer geworden sein. Die Islamisten sind sichtbar überfordert, die zunehmend hoffnungsloser werdende wirtschaftliche Situation in Gaza zu bewältigen.

Immerhin hat ihnen die am Montag verkündete Waffenruhe mit Israel ein wenig Luft verschafft, weil damit der Grenzübergang Kerem Schalom wieder für den Warenverkehr geöffnet wurde. Das Emirat Katar, das die Waffenruhe maßgeblich vermittelte, versprach außerdem, noch im September umgerechnet 25 Millionen Euro nach Gaza zu senden. Das Ziel der Hamas bleibt jedoch, »dass die Belagerung aufgehoben wird und dass die Besatzung endet. Unser Finger ist ständig am Abzug«, zitierte die israelische Tageszeitung The Times of Israel (online) das hohe Hamas-Mitglied Khalil Al-Haja.

»Es wäre für Hamas unmöglich gewesen, zwei Schlachten gleichzeitig zu führen: gegen das Coronavirus in Gaza und gegen die israelische Besatzung«, analysierte hingegen Adnan Abu Amar von der Universität in Gaza am Donnerstag für die Nachrichtenseite Middle East Monitor, in welch schwieriger Lage sich die Hamas befindet.

Dass die Waffenruhe lange hält, glauben nur grenzenlose Optimisten. Falls sich die humanitäre Situation in Gaza nicht deutlich verbessere, werde die Gewalt innerhalb eines Monats wieder aufflammen, erwarten israelische Militärs laut dem hebräischen Internetportal Walla. Um vorbereitet zu sein, will Israel offenbar Laserwaffen an der Grenze zu Gaza stationieren, berichtete am Montag unter anderem der Sender Bloomberg. Sie sollen gegen Drohnen und explosive Brandballons eingesetzt werden, die aus Gaza nach Israel geschickt werden.