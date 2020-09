Recht auf Blasphemie

AP Photo/Peter Dejong/dpa Wie hier in Paris am 11. Januar 2015 gingen nach dem Attentat Tausende in Solidarität mit den Opfern auf die Straße

Seit Mittwoch müssen sich in Paris vor einem Sondergericht 14 Angeklagte als mutmaßliche Komplizen der Attentäter, die die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo angegriffen hatten, verantworten. 13 Männern und einer Frau wird vorgeworfen, vor mehr als fünf Jahren die Morde an insgesamt 17 Menschen – zwölf in der Redaktion und fünf in einem jüdischen Supermarkt – »logistisch unterstützt« zu haben. Gegen drei der Angeklagten, die Brüder Mohamed und Mehdi Belhoucine sowie Hayat Boumeddiene, wird in Abwesenheit verhandelt.

Während die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass die Gebrüder Belhoucine als Dschihadisten in den Kriegsgebieten Syriens oder des Irak gefallen sind, sollen Augenzeugen deren Gefährtin Boumeddiene zuletzt in der von Kurden gehaltenen Zone im nördlichen Syrien gesehen haben. Der Prozess soll Anfang November mit der Urteilsverkündung abgeschlossen werden.

Der 7. Januar 2015

Am 7. Januar 2015 waren während der Morgenkonferenz die schwerbewaffneten Brüder Chérif und Saïd Kouachi in die Redaktionsräume von Charlie Hebdo in Paris eingedrungen und hatten zwölf Menschen erschossen, unter ihnen einige der wichtigsten Karikaturisten Frankreichs. Dem Attentat fielen unter anderen Stéphane Charbonnier (»Charb«), Jean Cabut (»Cabu«), Georges Wolinski, Bernard Verlhac (»Tignous«) und Philippe Honoré (»Honoré«) sowie der Wirtschaftsjournalist Bernard Maris zum Opfer. Von einigen hundert Polizisten gesucht und verfolgt, verbarrikadierten sich die Kouachis bis zum 9. Januar in einer Druckerei in der Kleinstadt Dammartin-en-Goële nördlich von Paris. Sie wurden gegen Abend von Beamten der Antiterroreinheit GIGN getötet.

Während der Belagerung der Druckerei waren die Brüder von Journalisten interviewt worden und hatten sich als Vollstrecker der Terrororganisation Al-Qaida Jemen ausgegeben. Ebenfalls von der Polizei getötet wurde am 9. Januar der von den Kouachis als Kampfgefährte bezeichnete Amedy Coulibaly, der am 8. Januar in einem »Hyper Cacher« – einem jüdischen Supermarkt – an der Pariser Peripherie nahe der Porte de Vincennes mehrere Geiseln genommen und drei von ihnen umgebracht hatte.

Die Redaktion von Charlie Hebdo veröffentlichte am Mittwoch, dem traditionellen Erscheinungstag des Magazins, noch einmal jene Karikaturen, die von den Terroristen als Grund für ihren Mordanschlag genannt worden waren. Zu sehen ist auf der zentralen Zeichnung ein weinender Prophet Mohammed in schwarzer Kleidung, der sich darüber beklagt, von solchen »Arschlöchern geliebt« zu werden. Die Kritik an dieser erneuten »Provokation« durch eine Redaktion, die nach dem Anschlag von 2015 mit Spendengeldern in Millionenhöhe über Wasser gehalten worden war, konterten nicht nur die Journalisten selbst, sondern auch Staatschef Emmanuel Macron mit dem Hinweis, dass in einer laizistischen Republik wie Frankreich »das Recht auf Blasphemie« jederzeit garantiert sei.

Nach Syrien abgesetzt

Die vermisste, vermutlich noch lebende Boumeddiene, Witwe des Attentäters Coulibaly, soll sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft ab 2009 »radikalisiert« haben. Sie habe in dieser Zeit nicht nur ihre Arbeit als Kassiererin in einem Supermarkt verloren, sondern habe auch mit ihrer Familie gebrochen und sich den Dschihadisten des amerikanisch-jemenitischen Imams Anwar Al-Awlaki (1971–2011) angeschlossen. Obwohl sie sich nachweislich eine Woche vor dem Attentat nach Syrien abgesetzt hatte, gilt die junge Frau den Ermittlern als wichtige »logistische« Planerin bei den Vorbereitungen des Mordanschlags.

Für den Anwalt der Opfer sind die 14 Angeklagten, obwohl nicht direkt an den Morden beteiligt, keine bloßen Gehilfen, sondern wichtige Unterstützer und Mittäter, die den von der Polizei getöteten Attentätern zur Hand gegangen seien. Richard Malka, der Anwalt der Satirezeitung, betonte vor Prozessbeginn: »Wir haben keine Angst – weder vor Terrorismus noch vor Freiheit noch vor Blasphemie.«