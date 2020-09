Freibrief für Amthor und Co.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild Kleine Mann ganz groß im Geschäft: Die Karriereprognosen für Philipp Amthor scheinen trotz Skandal gut

Philipp Amthor hat wohl ein wenig übertrieben. Wirbt auf höchster Regierungsebene für ein US-Startup, das ihn später mit einem Direktorenposten und Aktienoptionen im Wert von einer Viertelmillion US-Dollar ausstaffiert. Der Fall des gestolperten CDU-Shootingstars sorgte für reichlich Erregung im politischen Berlin und dürfe nicht folgenlos bleiben – beteuern Vertreter der Koalition. Schnell wurde der Ruf nach einem verpflichtenden Lobbyregister laut, das aufschlüsselt, wer in Bundestag, Ministerien und Kanzleramt auf wessen Rechnung für welche Belange Klinken putzt. Entsprechende Vorstöße hatte es davor schon etliche gegeben, sie waren aber verlässlich am Unwillen der Adressaten gescheitert.

Diesmal sollte alles anders sein. Nicht einmal drei Monate nach Beginn der Affäre sickerte Ende August ein Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen durch, der erklärtermaßen darauf abzielt, »die Vertretung von Interessen in Einklang mit hohen Transparenzerfordernissen zu bringen«. Der schöne Vorsatz ist indes nichts als Augenwischerei. Sinnfällig wird das zuvorderst daran, dass etwa die Machenschaften Amthors auf Basis der geplanten Regularien gerade nicht nachvollziehbar wären. Das heißt: Es wird ein Gesetz aus Anlass eines Skandals aufgelegt, das diesen gar nicht berührt und dessen Wiederholung nicht verhindern wird.

»So will die große Koalition Lobbyismus (nicht) transparenter machen«, titelte vor neun Tagen die Plattform »Frag den Staat«, die das Papier publik gemacht hat. In einem Begleittext teilte die Initiative mit, dass dieses zuvor zahlreichen Lobbyisten und diversen Medien vorgelegen habe. Nach den Plänen sollen sich Interessenvertreter, »die direkte Einflussnahme auf den demokratischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess des Deutschen Bundestages suchen«, künftig unter bestimmten Voraussetzungen registrieren müssen. Das gelte nicht, sofern der Kontakt »nur gelegentlicher Natur« sei oder »für Dritte erfolgt«. Soll heißen: Versucht ein Konzern vermittels einer von ihm beauftragten Agentur auf Abgeordnete einzuwirken, wird dies nicht dokumentiert.

Damit wäre das Regelwerk deutlich laxer als das EU-Transparenzregister, beklagte etwa der Verein Lobby Control in einer Auswertung. Dabei steht gerade die EU-Bürokratie im Ruf, besonders empfänglich gegenüber PR-Agenten und Spindoktoren zu sein. Verglichen damit, ist Deutschland aber das reinste Eldorado für Lobbyisten – und soll es bleiben. Beispielsweise verpflichtet der Entwurf die Akteure nicht dazu, anzugeben, auf welche Gesetze oder politische Entscheidungen sie Einfluss nehmen wollen, ebensowenig dazu, welche konkreten Maßnahmen die Lobbyarbeit umfasst. Keine Rechenschaft muss über die Kosten der Tätigkeiten sowie den finanziellen Hintergrund der Interessenvertreter abgelegt werden. Entsprechende Informationen sollen lediglich in einem nichtöffentlichen Teil des Register erfasst werden.

So werde »das Lobbyregister zu einer leeren Hülle« und sei »nicht einmal ein Feigenblatt«, monierte am Donnerstag der fraktionslose Bundestagsabgeordnete Marco Bülow (ehemals SPD). In einem Pressestatement wandte er sich auch gegen die Absicht, Verstöße gegen die Vorgaben lediglich als Ordnungswidrigkeit zu behandeln. »Wir brauchen einen legislativen Fußabdruck«, der aufzeige, »welchen Einfluss Lobbyisten auf ein Gesetz ausüben und wieviel Geld dabei im Spiel ist«, so Bülow.

Was Amthor und seinen Einsatz für die Firma Augustus Intelligence angeht, steht inzwischen der Verdacht im Raum, auch Exminister Karl-Theodor zu Guttenberg könnte sich bei einem Treffen mit Angela Merkel (CDU) für das Unternehmen ins Zeug gelegt haben. Mit dem geplanten Lobbyregister der Machart Papiertiger würde auch in Zukunft auf höchster Ebene weitergemauschelt. Das garantiert zudem eine weitere »Regelungslücke«: Ministerien und das Kanzleramt sollen von der Anwendung ausgenommen werden.