Heißer Herbst für gutes Klima

Boris Roessler / dpa Die Landesregierung von CDU und Bündnis 90/Die Grünen will hier lieber Asphalt entstehen lassen (Dannenrod, 7.8.2020)

Immer mehr Menschen kündigen ihren Protest gegen die geplante Rodung von Teilen des Dannenröder Waldes in Hessen an. Damit stellen sie sich auch der Räumung der seit Ende September des vergangenen Jahres andauernden Waldbesetzung durch Umweltschützerinnen und Umweltschützer entgegen. Teile des Waldes sollen für den Ausbau der A 49, die Kassel mit Gießen verbinden soll, gerodet werden (siehe jW vom 7.8.).

Während die Bürgerinitiative, das Aktionsbündnis »Keine A 49«, bereits seit über 40 Jahren gemeinsam mit großen Teilen der Bevölkerung gegen den Autobahnausbau kämpft, wird dieser durch die hessische Landesregierung aus CDU und Bündnis 90/Die Grünen befürwortet – obwohl der Dannenröder Forst ein gesunder Mischwald mit einem teils 250 Jahre alten Baumbestand ist. »Es handelt sich, wie bei dem nahegelegenen Herrenwald, um ein Fauna-Flora-Habitat-Schutzgebiet, kurz FFH«, erklärte Maike Werner, eine der Waldbesetzerinnen, in einer Mitteilung vom Mittwoch. Demnach sind in dem Gebiet »sieben schützenswerte Lebensraumtypen und vier besonders schützenswerte Tierarten registriert«. Außerdem handele es sich bei dem Wald um »ein Trinkwasserschutzgebiet, das auch als Wasserreservoir für das Rhein-Main-Gebiet fungiert und mehr als 500.000 Menschen mit Wasser« versorge, betonte Werner weiter.

Um gegen die geplante Rodung von mehr als 100 Hektar des im hessischen Vogelsbergkreis gelegenen Waldes zu protestieren, sind in den kommenden Tagen und Wochen mehrere Protestaktionen geplant. So soll vom 7. bis 11. September eine »Wald statt Asphalt«-Aktionswoche stattfinden, bei der es zu kreativen Protesten kommen soll. Für den 11. September ist eine bundesweite Demonstration der Klimaschutzbewegung »Fridays for Future« in Wiesbaden unter dem Motto »Alle für den Danni« geplant.

Zu den Protesten rufen auch mehrere Umweltverbände auf. »Wir werden weiterhin jede rechtliche und politische Möglichkeit nutzen, den Dannenröder Wald und das Wasser zu schützen«, erklärte Wolfgang Dennhöfer vom hessischen Landesverband des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland in einer Stellungnahme vom Mittwoch. »Und wir fordern ein generelles Moratorium beim Straßenneubau. Die A 49 durch Herrenwald und Dannenröder Wald darf nicht gebaut werden.« Denn: »Baurecht ist nicht Baupflicht«, so Dennhöfer. Barbara Schlemmer von der Bürgerinitiative »Keine A 49« warnte, die neue Straße würde »die Region mit weiterem Verkehr belasten und durch jetzt schon geplante Logistikzentren die Natur noch weiter zerstören«.

Die verschiedenen Initiativen bereiten sich auf einen heißen Protestherbst vor, da die Räumung im Dannenröder Wald »bereits ab Mitte September durch die Hand der schwarz-grünen Landesregierung beginnen« könnte. »Aber wir können uns nicht erlauben, dass ein gesunder Mischwald in Zeiten von Hitzesommern und Dürrejahren für die wirtschaftlichen Interessen von Firmen wie Ferrero zerstört wird«, gibt sich Clara Thompson vom Bündnis »Wald statt Asphalt« kämpferisch. »Gemeinsam mit der Waldbesetzung werden wir die Räumung verhindern«, erklärte sie am Mittwoch.