Einstimmung aufs Wahljahr

Die »Superreichen« sollen diesmal die Zeche zahlen – und »nicht wieder wie bei der Finanzkrise« Geringverdiener und Mittelschicht. So steht es mit Blick auf die Kosten der Coranapandemie, die von der Bundesregierung auf mindestens 1,2 Billionen Euro geschätzt werden, in einem Positionspapier, das bei einer zweitägigen Klausur der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke beraten wird. Das Treffen begann am Donnerstag mittag in Potsdam und soll bis Freitag mittag dauern.

In dem sechsseitigen Papier, das jW vorliegt, wird unter der Überschrift »Sieben Punkte für soziale Sicherheit in Krisenzeiten« eine einmalige Vermögensabgabe für Multimillionäre und Milliardäre vorgeschlagen. »Jetzt ist die Solidarität derer gefordert, denen es sehr gut geht«, heißt es dazu. Nach der Krise brauche es eine »große Steuerreform«, die Geringverdiener und die Mitte entlaste. Dazu gehöre eine progressive Vermögenssteuer, die im Jahr mindestens 100 Milliarden Euro einbringe und »Zukunftsinvestitionen in Bildung, Sozialstaat, Energiewende und Infrastruktur« ermögliche.

Die Coronakrise treffe vor allem Menschen, »die schon vorher zu kämpfen hatten«, heißt es in dem Papier weiter. Das Coronamanagement der Bundesregierung sei »vielfach unzureichend« gewesen. Für Konzerne wie die Lufthansa stünden »Unsummen« bereit, für die Ärmsten gebe es »allenfalls ein paar Cent«. Dank Mehrwertsteuersenkung spare der Normalverdiener beim Wocheneinkauf vielleicht ein paar Euro, beim Kauf von Luxusautos könnten Tausende gespart werden – das sei ein »Porsche-Rabatt«.

Im Spätsommer 2020 sei nicht die Zeit, »um über Farbspiele und Koalitionen Ende 2021 zu spekulieren«, formuliert die Fraktionsspitze. Das Land solle »sozialer und gerechter aus der Krise herauskommen, als es hineingegangen ist«. Die Linke kämpfe für einen »sozialen Schutzschirm«. In dem Papier wird gefordert, das Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent – im Niedriglohnbereich auf 100 Prozent – zu erhöhen, und zwar so lange, bis die Krise beendet ist. Weitere Forderungen: ein »Selbständigengeld« zur Unterstützung von Soloselbständigen und Freiberuflern sowie eine bessere Bezahlung in der Kranken- und Altenpflege und allen anderen »systemrelevanten Berufen«.

Statt Hartz IV lediglich um sieben Euro anzuheben, müsse es eine Mindestsicherung geben, »die vor dem finanziellen Absturz schützt«. Dazu müsse eine »armutsfeste Grundsicherung« für Kinder kommen, heißt es im Papier. Die Tarifbindung müsse gestärkt werden, der Mindestlohn auf mindestens zwölf Euro steigen. Es brauche Arbeitsmarktreformen, um Werkverträge, Leiharbeit und Tarifflucht zu beenden. Unternehmen, die in der Krise Staatshilfen erhalten, sollen Beschäftigungsgarantien aussprechen. Das Papier fordert einen »Schutzschirm für Kommunen und einen Schuldenschnitt« sowie zehn Milliarden Euro für ein öffentliches Wohnungsbauprogramm.

Unter der Devise »Geld für Schulen statt für Panzer« heißt es, die Fraktion wolle sich dafür einsetzen, »bis 2025 eines der besten und sozial gerechtesten Schul- und Kitasysteme der Welt aufzubauen«. Das Zwei-Prozent-Aufrüstungsziel der NATO solle gekippt und von den Einsparungen jährlich zehn Milliarden Euro in eine Bildungsoffensive investiert werden. Im Konjunkturpaket stelle die Bundesregierung mehr Mittel für Rüstung als für Schulen und Familien bereit. Die Linksfraktion forderte darum ein Investitionsprogramm für die »pandemiegerechte Ausstattung« der Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung. Am Ende des Positionspapiers wird auch die Forderung nach einem Ende aller Auslandseinsätze der Bundeswehr pflichtgemäß erwähnt. Sie gilt als ein wesentlicher Stolperstein für eine mögliche »rot-rot-grüne« Koalition auf Bundesebene.

Die Fraktion will sich bei ihrer Klausur außer mit dem Positionspapier auch mit rechtsterroristischen Netzwerken und dem »NSU 2.0«-Skandal um rechte Drohschreiben befassen. Weiter stehen der Fall Wirecard und Forderungen nach einer Stärkung der Finanzaufsicht auf der Tagesordnung.

Am Rande der Tagung dürfte es auch um die Nachfolge der Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger gehen, die am Wochenende erklärt hatten, auf dem Parteitag in Erfurt Ende Oktober nicht erneut zu kandidieren. In der Nachfolgedebatte wird derzeit vor allem eine Doppelspitze mit zwei Frauen diskutiert: Die Fraktionsvorsitzenden aus Hessen und Thüringen, Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow, gelten als Kandidatinnen. Wissler wird eher dem linken Flügel zugerechnet, Hennig-Wellsow dem rechten »Reformer«-Lager. Außerdem wird der ebenfalls dem linken Flügel angehörende stellvertretende Parteivorsitzende Ali Al-Dailami aus Hessen als möglicher Kandidat gehandelt. Weitere »Reformer«, über deren Kandidatur derzeit spekuliert wird, sind Fraktionsgeschäftsführer Jan Korte und der ehemalige Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn.