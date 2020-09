Kurs der türkischen Lira fällt auf Rekordtief

Ankara. Die türkische Lira ist auf ein Rekordtief gefallen. Am Donnerstag wurden bis zu 7,44 Lira für einen Dollar gezahlt und damit soviel wie noch nie. Für einen Euro mussten am Nachmittag 8,79 Lira gezahlt werden. Ebenfalls am Donnerstag meldete das türkische Statistikamt für August eine Inflationsrate von 11,77 Prozent. Sie verharrte damit auf dem Niveau vom Juli. Zuletzt hatte die Zentralbank des Landes den Leitzins im August bei 8,25 Prozent belassen. Die Institution versucht derzeit, gegen die Entwicklung anzukämpfen, indem sie die Versorgung mit Notenbankgeld einschränkt. (dpa/jW)