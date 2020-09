Tarifstreit in Bauwirtschaft beendet

Annette Riedl/dpa Die IG BAU konnte sich nicht in allen Punkten durchsetzen (Berlin, 26.8.2020)

Nach wochenlangem Tarifstreit in der Bauwirtschaft wurde ein Durchbruch erzielt: Ein Schlichterspruch beinhaltet ein Lohnplus von insgesamt 2,6 Prozent im Westen und 2,7 Prozent im Osten, wie die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) und die Unternehmerverbände am Donnerstag in Kassel mitteilten. Außerdem ist erstmals eine Vergütung für Fahrtzeiten zur Baustelle vorgesehen. Jutta Beeke, Vizepräsidentin des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie (HDB), sprach von schwierigen Verhandlungen, bewertete den Kompromiss aber als eine »faire Lösung«.

Im Detail sollen die Löhne für die rund 850.000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe ab Januar 2021 um 2,1 Prozent im Westen und um 2,2 Prozent im Osten steigen. Hinzu kommt ein halbes Prozent für die verlorengehende Zeit bei Fahrten zu den Baustellen.

Die IG BAU hatte eine höhere Wegzeitenvergütung gefordert, konnte sich aber in diesem Punkt nicht durchsetzen. Von Unternehmerseite wurde diese Forderung als zu hoch abgetan. Außerdem soll es laut Schlichterspruch eine einmalige und steuerfreie sogenannte Coronaprämie in Höhe von 500 Euro für Beschäftigte und 250 Euro für Auszubildende geben. Die Tarifparteien haben nun zwei Wochen Zeit, die Einigung anzunehmen. Zudem wurde vereinbart, »Gipfelgespräche« unter Moderation des Schlichters durchzuführen, bei denen die Regelung zur Wegzeitenvergütung sowie eine zukunftsfähige Regelung der Mindestlöhne auf der Tagesordnung stehen.

Nach wochenlangen Verhandlungen und drei ergebnislosen Tarifrunden, begann am 26. August die Schlichtung, unter Leitung von Rainer Schlegel, Präsident des Bundessozialgerichts. Die IG BAU hatte zu Beginn der Tarifverhandlungen 6,8 Prozent mehr Lohn gefordert. Trotz guter Auftragslage, sahen die Unternehmer dafür aber keinen Spielraum. (AFP/jW)