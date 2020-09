Trump droht Protestierenden

Christian Monterrosa/AP photo via dpa Nach dem Tod von Dijon Kizzee kam es am Montag in Los Angeles zu Protesten

US-Präsident Donald Trump hat »Aufrührern« bei den anhaltenden Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt mit einem harten Durchgreifen gedroht. »Diese Menschen kennen nur eine Sprache, und das ist die der Stärke. Und wir haben Stärke«, sagte Trump am Mittwoch (Ortszeit) bei einem Auftritt in Wilmington im US-Bundesstaat North Carolina anlässlich des 75. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs.

In einem Statement, das das Weiße Haus am Mittwoch veröffentlichte, erklärte Trump außerdem, mehreren Städten wegen der anhaltenden Demonstrationen den Geldhahn zudrehen zu wollen. »Meine Regierung wird nicht zulassen, dass Steuergelder Städte finanzieren, die sich in gesetzlose Zonen verwandeln«, heißt es darin. Russel Vought, verantwortlich für den Haushalt des Weißen Hauses, solle nun prüfen, wie Bundeszuschüsse an Städte wie New York, Portland, Washington und Seattle eingeschränkt werden können. Zudem weist das Papier Generalstaatsanwalt William Barr an, eine Liste von »anarchistischen Gerichtsbarkeiten« zu erstellen, die »das Fortbestehen von Gewalt und die Zerstörung von Eigentum zuließen und sich geweigert haben, angemessene Maßnahmen zu ergreifen«, um »die Ordnung« wiederherzustellen.

Derweil wurden weitere Todesfälle bekannt, die die Proteste anheizten. Wie der Polizeichef von Washington, D. C., Peter Newsham, bei einer Pressekonferenz am Mittwoch erklärte, wurde in der US-Hauptstadt ein Mann bei einer Fahrzeugkontrolle durch Polizeischüsse getötet. Nach Angaben von Lokalpolitikern soll das Opfer 18 Jahre alt sein. Die Beamten im Einsatz hätten Hinweise bekommen, wonach sich in dem Auto Waffen befanden, sagte Newsham. Da einige der Insassen geflüchtet seien, habe »einer der Beamten Gebrauch von seiner Schusswaffe« gemacht.

Am Mittwoch wurde zudem ein Video eines Polizeieinsatzes vom 23. März veröffentlicht, auf dem zu sehen ist, wie ein Beamter dem Afroamerikaner Daniel Prude eine sogenannte Spuckhaube anlegt. Kurz darauf bewegt sich der Festgenommene nicht mehr. Wie unter anderem die New York Times am Mittwoch berichtete, ergab die Obduktion Ersticken als Todesursache. Erst am Montag war der Schwarze Dijon Kizzee in Los Angeles von Polizisten erschossen worden. (AFP/dpa/Reuters/jW)