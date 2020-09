Autonomie erhalten

REUTERS/Bernadett Szabo

In Ungarn haben Studierende der Universität für Theater- und Filmkunst in Budapest die Eingänge zum Gebäude verbarrikadiert, um die Einsetzung eines neuen Kuratoriums zu verhindern. Die Leitung der Universität war am Montag aus Protest zurückgetreten, nachdem die rechte Regierung von Premier Viktor Orban ab 1. September ein Gremium eingesetzt und von der Universität vorgeschlagene Mitglieder abgelehnt hatte. Die Studierenden gaben an, ihren Protest (Foto) so lange fortsetzen zu wollen, bis ihre Forderungen nach Autonomie ohne Regierungskontrolle erfüllt werden. (Reuters/jW)