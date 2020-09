Geflüchtete aus Athen in BRD angekommen

Hannover. Insgesamt 118 erkrankte minderjährige Geflüchtete aus griechischen Registrierungslagern sowie Mitglieder ihrer Familien sind am Donnerstag am Flughafen Hannover angekommen. Dies teilte das Bundesinnenministerium (BMI) am Donnerstag mit. Sie werden demnach auf die Bundesländer Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aufgeteilt. Die Geflüchteten waren nach Angaben griechischer Behörden in den vergangenen Wochen aus Lagern der Inseln im Osten der Ägäis nach Athen gebracht worden. Die BRD habe damit bislang 412 erkrankte Kinder und deren Familienmitglieder aufgenommen. Insgesamt sollen rund 1.600 Minderjährige auch in andere EU-Staaten und in die Schweiz gebracht werden. Grundlage für die Verteilung ist laut BMI ein gemeinsames Bund-Länder-Konzept. (dpa/jW)