Rechte Grundstimmung

Kurz nach 14 Uhr auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor in Berlin. In der Mitte des Platzes singen evangelikale Christen Lieder. Auf T-Shirts steht »Christen im Widerstand« und »Jesus Christus Gottes Sohn Erretter«. Zwei, drei israelische Flaggen werden geschwenkt. Wenige Meter weiter laufen im Gänsemarsch einige NPD-Leute Richtung Unter den Linden. Sie tragen Schilder, auf denen mit dem Spruch »Unsere Freiheit ist unverhandelbar« Werbung für das Parteiblatt Deutsche Stimme gemacht wird. Am nördlichen Rand des Platzes hat sich die Falun-Gong-Sekte mit einem Infostand platziert. Auf einem Plakat verkündet sie: »Das bösartigste Virus auf der Welt ist die Kommunistische Partei Chinas«. Unterdessen wird auf der anderen Seite des Platzes, vor der US-Botschaft, mit lauten Sprechchören ein »Friedensvertrag jetzt« gefordert. Hier haben sich ein paar hundert »Reichsbürger« versammelt, die schwarz-weiß-rote Fahnen und US-Flaggen mit sich führen. Eine ähnliche Kundgebung findet auch vor der russischen Botschaft statt. Wer sich in deren Richtung bewegt, bemerkt am Geländer über dem Treppenabgang zum S- und U-Bahnhof Brandenburger Tor ein Banner mit der Aufschrift »Stoppt Chemtrails«.

Mitten durch diese Szenerie strömten am frühen Nachmittag Menschen in Richtung der bereits gut gefüllten Straße des 17. Juni. Eben hatte die Polizei die Auflösung der Demonstration gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie auf der gesamten »Antretestrecke« – dem westlichen Teil der Straße Unter den Linden und der Friedrichstraße – angeordnet. Begründung: Die nach der Infektionsschutzverordnung vorgesehenen Mindestabstände wurden von den Teilnehmern »flächendeckend trotz wiederholter Aufforderung nicht eingehalten«. Der fragliche Bereich war schon gegen 11 Uhr gut gefüllt. Da vom Brandenburger Tor her ständig Menschen nachströmten, wurden die Abstände, auf die hier ohnehin niemand achtete, immer geringer. Auch das vom Einsatzleiter schließlich zur Auflage gemachte Tragen eines Mund-Nase-Schutzes unterblieb: Einzelne Demonstranten trugen Aluhüte, aber praktisch keiner legt eine Maske an. Die Demonstration sollte sich zum Alexanderplatz und von dort über die Leipziger Straße wieder zurück bis zum Brandenburger Tor bewegen, lief aber gar nicht erst los.

In der Nacht zum Samstag hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zwei Eilbeschlüsse des Verwaltungsgerichts Berlin vom Freitag bestätigt. Letzteres hatte das von der Versammlungsbehörde verhängte Verbot der Kundgebung wieder aufgehoben. Das Gericht begründete dies damit, dass der Anmelder durch die Bereitstellung von 900 Ordnern und Deeskalationsteams »hinreichende Vorkehrungen« getroffen habe. Es sei nicht zu erkennen, dass er das Abstandsgebot »bewusst missachten« werde.

Am Samstag mittag hatte die Polizei die Zahl der Demonstrierenden zunächst mit »mindestens 18.000« angegeben – nach allen Eindrücken vor Ort eine deutlich zu niedrig angesetzte Schätzung. Am Nachmittag sprach Polizeisprecher Thilo Cablitz schließlich von »mehreren zehntausend« Menschen auf der Straße des 17. Juni, wo die von der Stuttgarter Gruppe »Querdenken 711« angemeldete Kundgebung stattfand. Via Twitter riet die Polizei »vom weiteren Zuströmen ab«. Mindestabstände würden auch hier nicht eingehalten. Nach Polizeiangaben kam es am Nachmittag nach Stein- und Flaschenwürfen zu mindestens zwei Festnahmen.

Bei der Kundgebung auf der Straße des 17. Juni forderte der Anmelder der Demonstration, Michael Ballweg, die Aufhebung aller zum Schutz vor der Corona-Pandemie erlassenen Gesetze sowie den sofortigen Rücktritt der Bundesregierung. Der US-amerikanische Rechtsanwalt und Impfgegner Robert F. Kennedy, Neffe des US-Präsidenten John F. Kennedy, wandte sich in seinem Redebeitrag gegen den Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes und warnte vor einem Überwachungsstaat. Berlin sei heute »wieder die Front gegen Totalitarismus«.

Der erste Eindruck von der Demonstration am Samstag bestätigt weitgehend die Beobachtungen vom 1. August. Offensichtlich sind Menschen aus der ganzen Republik und auch aus Nachbarländern wie Polen, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden nach Berlin gefahren – meist in kleinen Gruppen und ohne ersichtliche Verbindung untereinander. Eine koordinierte, für alle Teilnehmer verbindliche politische Artikulation war nicht festzustellen. Flugblätter bzw. Flugschriften wurden kaum verteilt. Dennoch lässt sich von einer diffusen rechten Grundstimmung sprechen. Dazu passt, dass die AfD die einzige Partei war, die erkennbar Präsenz zeigte. Demonstranten warnten vor der »DDR 2.0« oder vor der Wiederaufrichtung der »SED-Diktatur« durch Angela Merkel und den Berliner Innensenator Andreas Geisel; mehrfach war die Parole »Freiheit statt Sozialismus« zu lesen. Am Brandenburger Tor sprach ein Redner unter Beifall davon, dass »das ganze Volk auch von außerhalb überflutet« werde: »Jeder beantragt hier Kindergeld, Hartz IV oder sonst was«.

Unter den Teilnehmern waren einmal mehr nach außen hin klar erkennbare Neonazis, die ohne Schwierigkeiten im Strom der vielen »unpolitischen« Demonstranten aller Altersstufen – darunter viele Familien mit Kindern – mitschwammen. Zahlreiche Demonstranten dürften unterschiedlichen Alternativ- und Esoterik-Milieus zuzuordnen sein. Einen erheblichen Teil der Teilnehmer stellten wieder Impfgegner, die die Coronapandemie ausnutzen, um vor großem Publikum zu agitieren. Auffällig präsent waren Personen, die sich als Anhänger von US-Präsident Donald Trump und dabei meist zugleich auch als Vertreter der »Qanon«-Verschwörungstheorie zu erkennen gaben.