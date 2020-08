Polizei beschließt Auflösung von Corona-Großdemonstration

Berlin. In der Bundeshauptstadt haben die Einsatzkräfte der Polizei am Sonnabend mittag per Kurznachrichtendienst Twitter bekanntgeben, dass die Großdemonstration gegen die Coronapolitik aufgelöst wird. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass »alle bisherigen Maßnahmen« nicht zu einem Einhalten der pandemiebedingten Auflagen geführt hätten.

Ab Sonnabend vormittag versammelten sich in Berlin zahlreiche Menschen zur Teilnahme an verschiedenen Kundgebungen gegen die Coronapolitik. Tausende befanden sich bereits gegen 11 Uhr auf der Straße Unter den Linden und der Friedrichstraße. Vom Brandenburger Tor kamen weitere Menschen nach. Auch auf der Straße des 17. Juni hielten sich tausende Menschen auf. Sowohl vor der Botschaft der Vereinigten Staaten sowie vor der diplomatischen Vertretung der Russischen Föderation versammelten sich jeweils mehrere Hundert Menschen überwiegend aus der »Reichsbürger«-Szene und forderten einen »Friedensvertrag« der beiden Staaten mit Deutschland. Die Berliner Polizei schätzte am Sonnabend mittag die Zahlen der Teilnehmenden auf insgesamt 18.000 Menschen. Das erscheint nach aktuellen Eindrücken von jW-Korrespondenten vor Ort als deutlich zu niedrig gegriffen.

Vor Bekanntgabe der Entscheidung, die Demonstration auflösen zu wollen, hatten die Einsatzkräfte per Kurzbotschaftendienst Twitter erklärt, dass die Teilnehmenden der Demo, die von Unter den Linden über Friedrichstraße, Alexanderplatz und Leipziger Platz zum Brandenburger Tor laufen wollte, »mehrfach vergeblich« aufgefordert worden seien, die vorgeschriebenen Abstände einzuhalten. Deshalb sei vom Einsatzleiter das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung zur Auflage gemacht worden.

In der Nacht zum Sonnabend hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zwei Eilbeschlüsse des Verwaltungsgerichts Berlin vom Freitag bestätigt. Dieses hatte das zuvor vom Berliner Senat verhängte Verbot der Kundgebung wieder aufgehoben. Das Gericht begründete dies damit, dass der Anmelder durch die Bereitstellung von 900 Ordnern und hundert Deeskalationsteams »hinreichende Vorkehrungen« getroffen habe. Es sei nicht zu erkennen, dass er das Abstandsgebot bei der für 22.500 Menschen angemeldeten Veranstaltung »bewusst missachten« werde, so das Verwaltungsgericht. (jW)