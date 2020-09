Kein Gedränge ums Oval

Action Images / Paul Harding »Einzelne Klubs sind längst aktiv«

Spielfrei, anderthalb Jahre, mindestens. Der Rugby-Bundesliga-Ausschuss (RBA) hatte am 15. August auf seiner Tagung mit Klubvertretern entschieden: Die neue Saison wird nicht wie üblich im September starten, sondern im kommenden Frühjahr, teilte der Deutsche Rugby-Verband (DRV) kürzlich auf seiner Homepage mit. Mehr als ein frommer Wunsch ist das indes nicht.

Tacklings und Gedränge in Pflichtspielen gab es letztmals Ende November 2019. Dann war Winterpause. Die Spielzeit wurde im März zum Rückrundenstart coronabedingt zunächst unter-, anschließend abgebrochen – ohne Meister, Ab- und Aufsteiger. Einige Landesverbände überlegen nun, regionale oder lokale Wettbewerbe zu organisieren. Als temporäre Ersatzveranstaltungen. Aber der Reihe nach.

Vor dem RBA-Beschluss wurden die 16 Erst- und die 29 Zweitligisten konsultiert, rund 30 Klubs delegierten Vertreter zur Tagung. Der Knackpunkt: Das vom DRV vorgelegte Hygienekonzept könne nicht »flächendeckend und gemäß der sehr unterschiedlichen Infektionsschutzverordnungen der Bundesländer« umgesetzt werden, erklärte der Verband. Die Folge: »Die Mehrheit der Bundesligisten sah keine andere Möglichkeit«, sagte der RBA-Vorsitzende Christopher Molzahn gegenüber jW, »als den Start des nationalen Spielbetriebs zu verschieben«. Ein Abstimmungsergebnis, das einigen offenbar missfiel – wie dem TSV Handschuhsheim aus Heidelberg: Die RBA-Vorstandsentscheidung sei mit Bedauern zur Kenntnis genommen worden, heißt es auf der Vereinshomepage distanziert.

Bereits jetzt steht fest: Reibungslos dürfte der Restart der zweigeteilten ersten und der viergliedrigen zweiten Bundesliga kaum verlaufen; egal, bei welchem Termin. Um leistungsmäßig auf dem Vorkrisenniveau zu sein, brauchen Trainer und Spieler eine etwa sechswöchige Vorbereitungszeit. Sonst fehlen Wettkampfhärte und Spielrhythmus beim »Kollisionssport mit den großen Kadern« (Molzahn).

Unklar ist, wie lange Klubs ohne Ligabetrieb durchhalten können, sportlich, wirtschaftlich. Nein, leicht sei die Situation natürlich nicht, sagte Nick Kunze, Rugby-Abteilungsleiter der Rudergesellschaft Heidelberg (RGH), auf jW-Anfrage. Mehr noch: »Wir gehen intern davon aus, dass frühestens im Herbst 2021 wieder ein Bundesligaspielbetrieb möglich sein wird.« Alles andere sei wegen des bestehenden Infektionsrisikos wenig realistisch. Bedenken, dass die RGH irgendwann ihr Team abmelden müsste, wenn der Wiederbeginn auf den Sanktnimmerleinstag verschoben würde, hat Kunze nicht: »Wir sind ein sehr familiärer Verein und werden uns lange über Wasser halten können.« Dramatisieren will auch Alexander Hänert, Pressesprecher beim Hamburger Rugby-Club (HRC), nicht. Längere Pflichtspielpausen beispielsweise in den Wintermonaten seien nichts Ungewöhnliches, sagte er dieser Zeitung.

Andere, wie Martin Gerlach, Rugby-Abteilungsleiter des SC Germania List aus Hannover, klingen nachdenklicher: »Es stellt sich mehr und mehr die Frage, wofür eigentlich trainiert wird«, sagte er auf jW-Nachfrage. Noch seien alle motiviert, aber: »Wie die Lage nach einem weiteren halben Jahr ohne Spielbetrieb aussieht, will ich mir nicht ausmalen.« Spielerabgänge seien irgendwann unvermeidlich, befürchtet Gerlach. Krisen können aber auch den Zusammenhalt stärken, weiß Denis McGee, der Erste Vorsitzende beim Berliner Rugby Club (BRC). Corona habe Spieler, Trainer und Vorstand regelrecht »zusammengeschweißt«, sagte er gegenüber jW.

Und wirtschaftlich, wie stabil sind die Klubs? Existentiell bedroht scheint keiner aus dem Ober- oder Unterhaus, zumindest noch nicht akut. Zuschauererlöse sind nicht der zentrale Budgetposten; selten, dass die Besucherzahlen beim Randsport Rugby vierstellig werden. Ausnahmen gibt es, bei einigen Lokalderbys in den Hochburgen Heidelberg und Hannover etwa. Zudem fielen Einnahmen aus dem Catering und Merchandise bei Spielen weg, sagte Hänert vom HRC. Andererseits müssten die Vereine keine Reisespesen für Auswärtspartien aufbringen, betonte der Berliner McGee. Fixkosten, die sonst ordentlich zu Buche schlagen. Um finanziell relativ unbeschadet über das Jahr zu kommen, müssen vor allem Mitglieder und Geldgeber gehalten werden. Dringend sogar: »Wenn es im März nicht wieder losgehen sollte, werden wir weitere Sponsoren verlieren«, mahnte der Cheftrainer des ältesten deutschen Rugbyvereins DSV Hannover 78, Steven Bouajila, auf jW-Anfrage.

Die Kernfrage lautet: Wie lässt sich die spielfreie Zeit überbrücken, außer mit Trainingseinheiten? Molzahn vom RBA beruhigt: Der Spielbetrieb sei ja nicht generell untersagt, nur der nationale werde »verspätet anlaufen«. Der Ausschussvorstand empfiehlt allen Bundesligisten, mit den Landesverbänden regionale oder lokale Turnierformate zu entwickeln.

Einzelne Klubs sind längst aktiv: »Wir werden mit den fünf Hannoveraner Erst- und Zweitligisten unter der Leitung unseres niedersächsischen Landesverbands einen Hannover-Cup ausspielen«, sagte Gerlach von Germania List. Selbst das Datum steht fest: »Die Cupspiele beginnen am 19. September.« Noch nicht ganz so weit ist man in Berlin. Für Ende September sei ein »Berliner Bundesliga-Cup« geplant, verriet McGee. »Alle örtlichen Rugbyvereine wollen teilnehmen und die Sportler sich messen«, so der BRC-Vorsitzende. Die Duelle mit dem Lokalrivalen Rugby Klub 03 aus dem Ostteil der Stadt seien dabei »eine ganz besondere Motivation«, sagte er.

Wenig konkret sind bis dato die Cupideen in Heidelberg. Sofern das Gesundheitsamt zustimme, könnten die Serienmeister aus der Neckarstadt »gegebenenfalls Wettbewerbe veranstalten«, sagte Kunze von der RGH. Ähnlich vage wirken die Planspiele beim Rugby-Verband Bayern (RVBY) mit seinen fünf Zweitligisten. Der RVBY arbeite an einer Lösung, sagte Matthias Dirlewanger, Leiter der Rugby-Abteilung des TSV 1846 Nürnberg, gegenüber jW. Ob es zeitnah echte Leistungstests zwischen den bayerischen Kontrahenten geben wird, könne er »momentan nicht beurteilen«.

So oder so: Die Offiziellen des Rugby-Bundesliga-Ausschusses sind weiterhin gefragt. Es werde einen intensiven Austausch mit den Klubs über Hygienekonzepte geben, wie bisher, so Molzahn. Über Ergebnisse sollen Ende Januar 2021 die Bundesligisten abstimmen. Molzahn versichert: Rugby werde hierzulande weiter gespielt, »da können sich alle sicher sein«.