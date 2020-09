Nachschlag: Rechter Wahnsinn

Adriano Machado/REUTERS Jesus kann sich nicht dagegen wehren, dass sich Brandstifter wie Jair Bolsonaro (l.) mit seinem Namen schmücken (Brasília, 10.8.2019)

Wie kommt es eigentlich, dass die Linke so schwach ist, obwohl doch ganz offensichtlich viele Probleme am besten »mit links« zu lösen wären? Und wie ist es möglich, dass Gestalten wie US-Präsident Donald Trump oder auch sein brasilianischer Amtskollege Jair Bolsonaro von vielen geradezu als Heilsgestalten verehrt werden? Unter Hinweis auf ein Phänomen, das auch in der Berichterstattung der jW höchstens am Rande vorkommt, lassen sich beide Fragen in einem Atemzug beantworten, nämlich auf den enormen Zulauf, den seit Jahrzehnten nicht zuletzt in Ländern wie Brasilien christlich-fundamentalistische Sekten – oft »made in USA« – finden. Im Unterschied zur Linken haben sie keine Geldsorgen – und seien sogar noch von der »bisher besten« aller Regierungen in Brasília, der unter Lula da Silva, umarmt worden, wie es im Feature »Vorläufige Hölle« von Anselm Weidner und Lutz Taufer im Deutschlandfunk heißt. Irrationalismus und Führerkult werden also bewusst gefördert – mit verheerenden Folgen! (jt)