Falsche Hoffnungen

Zu jW vom 1.9.: »Abgeschrieben: Druck machen für Frieden«

»Es hat keinen Sinn, eine Regierungsbeteiligung für Die Linke zu erringen, wenn der Preis dafür ist, keine Linke mehr zu sein.« Das ist ein guter Satz. Danke den Unterzeichnern der Erklärung »Auslandseinsätze beenden – Rüstungsexporte verbieten!« und danke der jungen Welt für ihre Unterstützung durch Abdruck. Und, wenn auch mit Schmerzen, danke für den Einstiegsartikel »Ein Herz für die NATO«, der das Foto des von uns so lange geliebten Gregor Gysi zeigt. Was in ihn gefahren ist außer der vermuteten Machtgeilheit, ist nur schwer zu verstehen. Für ihn und sicher auch andere in Die Linke sollte klar sein, dass Hoffnungen, so bald wie möglich aus der Opposition raus-, in die Regierung reinzukommen, falsch sind, wenn der Preis dafür ist, scheinbar ohne große Probleme das zu schleifen, was Die Linke in den letzten 30 Jahren als einzige große Partei in Deutschland ausgemacht hat, ihre konsequente Friedenspolitik. Welch Glück, dass diese Partei aber immer noch Genossen und Genossinnen hat, die zum Weltfriedenstag eine Erklärung abgegeben haben mit dem oben erwähnten Schlusssatz.

Gina Pietsch und Dr. Gerd Belkius, Berlin

Turbulente Zeit

Zu jW vom 28./29.8.: »Eine zärtliche Reminiszenz«

Tina Daute schreibt, dass Harry Jeske 1969 mit seinen Kumpels Dieter Hertrampf, Peter Meyer und Dieter Birr die »Puhdys« gegründet hat. Als Puhdys-Fan (seit 43 Jahren) weiß ich, dass die als »Ur-Puhdys« bezeichnete Band von Peter Meyer, Udo Jakob, Harry Jeske und Dieter Hertrampf 1965 gegründet wurde (Quelle: Monika Fehlberg, »Lebenszeit – ein Puhdys-Porträt«). In der Wikipedia las ich sogar, dass die Anfangszeit der Puhdys recht turbulent war, weil z. B. Herbert Dreilich und sogar Reinhard Lakomy zur Band gehört haben. Ich kann den Wikipedia-Beitrag nur empfehlen – da staunt selbst der Hardcore-Puhdys-Fan noch Bauklötze. Richtig ist, dass nach mehreren Personalwechseln die uns bekannte Band in der Besetzung Peter Meyer, Dieter Hertrampf, Harry Jeske, Dieter Birr und Gunther Wosylus am 19. November 1969 als Puhdys ihr erstes öffentliches Konzert gegeben hat. Was ich hatte sagen wollen: Die bekannten Puhdys gibt es offiziell seit 1969, aber als Fan der Band wollte ich auf ihre Vorgeschichte hinweisen, die definitiv 1965 mit Harry Jeske begann.

Ingo Kupler, per E-Mail

Verlorene Menschlichkeit

Zu jW vom 31.8.: »Abschottung tötet«

Hat Corona jetzt auch die Menschlichkeit aus den Tagesnachrichten verdrängt? Gewiss, Faschismus rückt in der BRD nach und nach bis an die Zentren der Macht, da ist öffentliche Empörung angesagt. Wer denkt schon zurück bis 1949, als – im Widerspruch zum Potsdamer Abkommen – Nazis in der BRD weitgehend unbehelligt blieben oder rehabilitiert wurden? Es ist beschämend, dass heute täglich in Europa die Menschlichkeit auf der Strecke bleibt und medial in den Hintergrund gedrängt wird. Es ist ein Skandal, dass stündlich Flüchtlinge aus dem Mittelmeer nur noch – wenn überhaupt – mit Hilfe privater Initiative gerettet werden können. Laut Innenminister Seehofer hat man inzwischen die Flüchtlingskrise »in den Griff bekommen«. Das ist zynisch. Unterlassene Hilfeleistung bei der Rettung von Flüchtlingen widerspricht nicht nur dem Grundgesetz, sondern dem Völkerrecht. Die Medien – mit Ausnahme einiger linker Printmedien – verschweigen beharrlich zugunsten »aktueller« Coronastatistiken die Katastrophe, die sich täglich im Mittelmeer abspielt. Immer wieder sind es private Rettungsschiffe wie jetzt die »Louise Michel« mit der mutigen Kapitänin Pia Klemp, die Flüchtlinge, die um ihr Leben kämpfen, aus völlig überladenen, untauglichen Booten in Sicherheit bringen. Und die EU schaut weg; staatliche Unterstützung für Kreuzfahrtschiffe ist wohl wichtiger. Mit der Aufnahme an Bord der Rettungsschiffe sind das Elend und die Gefahr für die Flüchtlinge aber nicht zu Ende; oft müssen sie tagelang warten, bis ihnen die Landung in einem sicheren Hafen gestattet wird. »Wir lassen sie ertrinken«, sagte einst Jean Ziegler. Jetzt verdrängt die Coronapandemie in der medialen Berichterstattung jene menschliche Katastrophe, die tagtäglich sozusagen vor unserer Haustüre stattfindet.

Eva Ruppert, Bad Homburg

Wo war die Polizei?

Zu jW vom 31.8.: »Rechte Grundstimmung«

Die Proteste in Berlin hinterlassen einen mehr als bitteren Beigeschmack, und zwar nicht nur der erfolgreiche Versuch von nicht wenigen Personen, zum Reichstagsgebäude vorzudringen. Gab es nicht schon im Vorfeld von extrem rechten Gruppen diverse Aufrufe à la »Sturm auf Berlin«? Da ist dann zu fragen: Warum war das Reichstagsgebäude, das Zuhause des Bundestages, so spärlich bewacht? (…)

René Osselmann, Magdeburg

Justizversagen

Zu jW vom 31.8.: »Rechte Grundstimmung«

Ich (ver-)zweifle langsam am Demokratie- und Rechtsverständnis der Polizei! Während das illegale (!) Zelten der fragwürdigen »Querdenker« vor dem Kanzleramt polizeilich geduldet wird, wurde ich am 23. Mai bei meinem Einzelprotest gegen die unsägliche Coronaleugner-Hetzdemo von drei Polizisten abgeführt, vorübergehend zur Personalienfeststellung festgenommen und erhielt unter Androhung von Ingewahrsamnahme einen schriftlichen Platzverweis. (…) Auch wundert mich langsam, warum nicht die versagende Justiz gestürmt wird. (…) Eine Justiz, die diesen unerträglichen Vorfall vor dem Reichstag (…) mit der Aufhebung des Demoverbots ermöglicht hat. Eine Justiz, die zum Beispiel zu Oury Jalloh in Sachsen-Anhalt oder eben auch hier in Berlin jahrelang zu dem Nazinetzwerk in Berlin-Neukölln versagt hat. Eine Justiz, die auf dem »rechten« Auge blind ist und lieber, viel lieber gegen Engagierte der ach so viel von der Politik geforderten »Zivilgesellschaft« vorgeht. Dies als bundesdeutsche Nachkriegsjustiz, die gar nichts aus ihrer Vergangenheit gelernt hat.

Irmela Mensah-Schramm, per E-Mail