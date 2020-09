Cowboy des Tages: Elon Musk

Sebastian Gollnow/dpa Elon Musk am Mittwoch in Tübingen

High Noon in BaWü: Im Turnus von sieben Jahren stellt der Daimler-Konzern sein neues Flaggschiff, die so protzige, wie technologisch ambitionierte S-Klasse, vor. Am Mittwoch war es wieder soweit, eine nagelneue Fa­brik in Sindelfingen gab es gleich dazu – die »Factory 56«, so nennt man heutzutage Werkhallen, vollgestopft mit Fließbändern und Robotern. Alles hätte so schön sein können für die Schwaben, aber einer verhagelte den Festtag: Cowboymäßig mit Ban­danatuch über Mund und Nase ausstaffiert, ritt Elon Musk im 30 Kilometer entfernten Tübingen ein. Der Multimilliardär macht ja so einiges – die Hirne von Schweinen chippen, seine privaten Weltraumraketen ins All schießen, und eben auch Autos bauen. Sicher kein Zufall, dass Musk sich gerade diesen Tag für seinen Baden-Württemberg-Trip ausgesucht hat. Die Nachrichten bestimmte auf jeden Fall er und nicht die neue S- Klasse. Für die beim Daimler muss das extrem demütigend gewesen sein – ein Tesla ist zwar schick anzusehen, aber rein handwerklich der größte Murks, seit es Spaltmaße gibt. Offizielle Begründung für die Reviermarkierung des Kaliforniers: Interesse am Biotech-Unternehmen Curevac, das aber nicht näher spezifiziert wurde.

Währenddessen freuten sich die »Spitzen« der Unionsfraktion während ihrer Klausurtagung in Berlin wie DDR-Kinder auf das neue Matchbox-Auto. Das Gerücht, der Weihnachtsmann in Form von Elon Musk solle kommen, hielt sich, bis der Mann am Nachmittag schließlich vor der Tür stand. Über was gesprochen wurde? Es sei Stillschweigen vereinbart worden, hieß es. Der Spiegel will erfahren haben, dass es um staatliche Förderung für die Produktion seiner zwei Tonnen schweren Teslas in Grünheide ging. Musk wird sie den CDU/CSU-Groupies sicher aus dem Kreuz geleiert haben. Er hat ja nur 100 Milliarden Dollar auf der hohen Kante.