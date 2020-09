Krise trifft auf Krise

Marc Brugat/EUROPA PRESS/dpa Regionalpräsident Torra am 7. August nach der Flucht des früheren spanischen Monarchen Juan Carlos im Parlament in Barcelona

Eine Verschiebung der Regionalwahl in Katalonien, die eigentlich noch in diesem Herbst hätte stattfinden sollen, wird immer wahrscheinlicher. Der starke Anstieg der registrierten Coronafälle in der Autonomieregion inmitten der Tourismussaison hat nicht nur die Wirtschaft hart getroffen, sondern auch die bereits angespannte politische Lage verschärft. Von Mai bis Juni ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Region um mehr als 15 Prozent zurück. Derzeit werden täglich rund 1.200 neue Coronavirusinfektionen registriert – bei einer Gesamtbevölkerung von rund 7,5 Millionen Einwohnern.

Inmitten dieser unsicheren Lage wird am 17. September über die Revision eines Urteils gegen den derzeitigen Regionalpräsidenten Joaquim »Quim« Torra entschieden. Der Kandidat des Bündnisses »Junts per Catalunya« (JxCat) steht seit 2018 an der Spitze einer Regierung mit der sozialdemokratischen Republikanischen Linken Kataloniens (ERC). Nun muss das Oberste Gericht Spaniens darüber entscheiden, ob dem Regionalpräsidenten wegen des Aufhängens katalanischer Flaggen an öffentlichen Gebäuden die Ausübung politischer Ämter verboten wird. Zwar hatte Torra bereits vor dem Prozess erklärt, bei den anstehenden Wahlen nicht wieder kandidieren zu wollen. Sollte jedoch das Oberste Gericht das Ausübungsverbot für Torra bestätigen, noch bevor Wahlen anberaumt sind, müssten sich JxCat und ERC auf einen neuen Regionalpräsidenten verständigen. Einer solchen Einigung könnten allerdings nicht nur Differenzen zwischen den Koalitionspartnern im Wege stehen. Auch wäre die Regierung bei der Wahl eines Präsidenten, der die Unabhängigkeit Kataloniens anstrebt, auf die Stimmen der linken »Kandidatur der Volkseinheit« (CUP) angewiesen. Diese ist allerdings derzeit nicht besonders gut auf die Koalitionäre zu sprechen, nachdem im Juli ein Gesetz für eine Mietpreisbremse im letzten Moment durch JxCat abgeschwächt worden war.

Und auch an weiteren Fronten der Unabhängigkeitsbefürworter rumort es. Am Dienstag erklärte Kataloniens Expräsident, der Abgeordnete des EU-Parlaments Carles Puigdemont, seinen Austritt aus der Katalanisch-Europäischen Demokratischen Partei (PDeCAT). Über den Kurznachrichtendienst Twitter begründete er den Schritt damit, dass es »Differenzen« bezüglich des politischen Kurses der Partei gebe. Puigdemont lebt im belgischen Exil, seit das katalanische Parlament 2017 ein von Madrid für illegal erklärtes Unabhängigkeitsreferendum abgehalten hatte. Andere Politiker, die die Befragung genehmigt oder organisiert hatten, sitzen noch immer im Gefängnis. So zum Beispiel die ehemalige Präsidentin des katalanischen Parlaments, Carme Forcadell von der ERC, der zuletzt die Haftentlassung mit der Begründung verweigert wurde, sie habe keine Therapie wegen des Delikts absolviert, für das sie verurteilt worden war. Eine mindestens fadenscheinige Begründung, sitzt Forcadell doch wegen »Aufruhrs« im Gefängnis.

Derweil gehen aktuelle Umfragen von einem einem knappen Sieg der ERC mit rund 22 Prozent Stimmanteil bei einer Wahl in Katalonien aus. 20 Prozent der Befragten würden ihr Kreuz bei JxCat machen, sechs bis sieben Prozent bei der CUP. Der Hauptunterschied zwischen ERC und JxCat liegt insbesondere in der Strategie zur Erreichung der Unabhängigkeit: Während erstere auf Verhandlungen mit der Madrider Zentralregierung hofft, setzt JxCat weiterhin auf eine einseitige Loslösung der Region von Spanien mittels eines Referendums.

Auch außerparlamentarisch steht die Unabhängigkeitsbewegung in diesem Herbst vor ungewohnten Schwierigkeiten. Der Nationalfeiertag Kataloniens, die Diada am 11. September, wird wegen der Coronapandemie nicht zentral mit einer Großdemonstration gefeiert werden können. Dennoch ruft unter anderem die »Assemblea Nacional Catalana« (ANC), eine der größten katalanischen Organisationen, unter dem Motto »Die Pflicht, eine bessere Zukunft aufzubauen, das Recht auf Unabhängigkeit« zu mehreren kleinen Kundgebungen auf, bei denen die Hygienemaßnahmen eingehalten werden sollen.