Frieden auf dem Papier

Mit Blick auf den Sudan konnte in den vergangenen Tagen der Eindruck entstehen, dass sich das Land auf einem erstaunlich positiven Weg befindet: Ein allenthalben als »historisch« betiteltes Friedensabkommen mit den Rebellengruppen der »Sudan Revolutionary Front« ist am Montag unterzeichnet worden. Der Prozess gegen den im vergangenen Jahr durch Massenproteste gestürzten Expräsidenten Omar Al-Baschir wegen des Putsches, der ihn 1989 an die Macht gebracht hatte, ist am Dienstag fortgesetzt worden, und gleichzeitig wurde verkündet, den Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag im Verfahren gegen Al-Baschir nicht mehr im Wege zu stehen. Dort ist er wegen Genozids, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit angeklagt.

Hinter der Fassade brodelt es jedoch weiter gewaltig. Denn unterzeichnet haben das Friedensabkommen zwar drei große Fraktionen der jahrzehntelang gegen Al-Baschir kämpfenden Rebellen, die in den von der rassistischen Vernichtungspolitik des Regimes am stärksten betroffenen Provinzen Darfur, Südkordofan und Blue Nile dominanten Gruppen verweigerten sich jedoch. In einer Erklärung des »United Sudan Liberation Movement/Army« (USLM/A) hieß es dazu am Montag: »Schande über diejenigen, die die sudanesische Revolution gestohlen haben!« Der Friedensprozess sei nur ein partieller Dialog und die Vereinbarung habe »nichts zu tun mit den grundlegenden Ursachen der sudanesischen Krise und kann daher nicht zu einem gerechten und umfassenden Frieden führen«.

Den Lippenbekenntnissen des Abkommens wird gegenübergestellt, dass seit dem Sturz Al-Baschirs »die systematischen täglichen Übergriffe gegen wehrlose Zivilisten und die täglichen Tötungen in der Region Darfur und in den Nuba-Bergen (Südkordofan) unvermindert weitergehen«. Verantwortlich für die »abscheulichen Verbrechen« seien nach wie vor mit der (Militär-)Regierung verbündete Milizen. Die am Friedensabkommen beteiligten Rebellen haben mit der Vereinbarung jedoch ihrer eigenen Entwaffnung zugestimmt.

Theoretisch geregelt ist außerdem die Rückkehr der Vertriebenen. Wie Jibril Ibrahim vom unterzeichnenden »Darfurs Justice and Equality Movement« laut Reuters jedoch unmittelbar einschränken musste, sei jetzt die größte Herausforderung, »dafür Spenden zu finden«. Denn der Staat selbst hat dafür kein Geld. Doch wie die USLM/A in ihrer Erklärung ausführte, habe das Übergangskabinett, das sich seit einem Jahr die Regierungsführung mit dem Militärrat teilt, Verträge über »Geschäfte zum Kauf von Panzern, gepanzerten Fahrzeugen und verschiedenen Gütern für die militärische Logistik« unterzeichnet.

Dagegen forderte die Sudanesische Kommunistische Partei (SCP), die den Aufstand gegen die islamistische Herrschaft Al-Baschirs maßgeblich mit angeführt hatte, am vergangenen Mittwoch erneut eine alternative Wirtschaftspolitik. Wie Sidqi Kablo vom politischen Büro der SCP gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Suna angab, sollten vor allem »alle Einrichtungen und Unternehmen des öffentlichen Sektors, die sich im Besitz von Militär- und Sicherheitsinstitutionen befinden, unter die Kontrolle des Staates« gestellt werden.

Es grenzt an Verhöhnung der Opfer des Baschir-Regimes, dass an der offiziellen Zeremonie am Montag neben dem zivilen Regierungschef Abdullah Hamdok auch Abdel Fattah Al-Burhan als Chef des militärischen Teils der Übergangsregierung teilnahm. Der General gilt vielen Menschen in Darfur als »Architekt des Genozids«, der unter Al-Baschir gegen nichtarabische Bevölkerungsgruppen vorangetrieben wurde. Auch der frühere Chef der Dschandschaweed-Miliz, später offiziell umgewandelt in die paramilitärische schnelle Eingreiftruppe RSF, Mohammed Hamdan Daglo war ganz vorne mit dabei. Die Miliz hatte unter seiner Führung dafür gesorgt, dass in Darfur seit 2003 mehr als 300.000 Menschen getötet und rund 2,5 Millionen Sudanesen vertrieben wurden. Verantwortung trägt die RSF auch für die gewaltsame Niederschlagung zahlreicher Demonstrationen im vergangenen Jahr, die in dem Massaker vom 3. Juni gipfelte, bei dem mindestens 130 friedlich Protestierende brutal umgebracht wurden.