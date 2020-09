»Es tobt ein Finanzkrieg«

EPA/JUSTIN LANE/dpa US-Investmentfonds wie »Blackrock« wollen Zugriff auf das Eigentum anderer Länder

Die argentinische Regierung hat sich mit zahlreichen Investoren auf einen Schuldenschnitt geeinigt. War es ein gutes Geschäft für die Gläubiger?

Das ist noch nicht abschließend geklärt. Die Einigung wird von einem Geierfonds blockiert, der sich nicht wie die anderen Hedgefonds abspeisen lassen will. Die übrigen wollen nehmen, was Argentinien zahlen kann. Aber Paul Singer, der den Hedgefonds »Elliott« betreibt, hat erklärt: »Es interessiert uns nicht, ob sie bezahlen können oder nicht, Schulden bleiben Schulden. Wir sehen uns vor Gericht.«

Um zu verstehen, was passiert, muss man 50 Jahre zurückblicken: Am 11. September 1973 wurde die chilenische Regierung gestürzt. Nach dem vollzogenen Putsch startete Washington die »Operation Condor«. Zehntausende Landreformer, linke Politiker und Gewerkschafter in Lateinamerika wurden hingerichtet, vor allem in Argentinien. Als die CIA und ihre Gruppen alle Gegner der Oligarchie ermordet hatten, installierten sie Diktaturen, die mit den USA eng verbunden waren. Sie sollten vom Pentagon und vom US-Außenministerium regiert werden. Also hat die argentinische Regierung ein Abkommen geschlossen, durch das nicht nur festgelegt wurde, dass die Auslandsschulden in US-Dollar zurückgezahlt werden müssen, sondern auch, dass die Höhe der Schulden von US-Gerichten bestimmt wird.

Welche Folgen hatte es, dass Argentinien von Washington abhängig wurde?

Das Resultat war, dass das Land sehr große Schulden in Dollar aufbaute. 1990 musste das Land 45 Prozent Zinsen bezahlen. Damals begann ich, einen Hedgefonds bei »Scudder, Stevens & Clark« zu managen. Ich beobachtete, dass die einzigen Käufer für die argentinischen Dollar-Anleihen nicht in den Vereinigten Staaten oder Europa zu finden waren, sondern in Argentinien beim reichsten einen Prozent. Die Familie des Präsidenten, Mitglieder der Zentralbank und die reichen Leute, die diese in Dollar denominierten Anleihen hielten, parkten das Geld in Steueroasen in der Niederländischen Karibik und in Surinam. Tatsächlich schuldete Argentinien also das Geld der Oligarchie im eigenen Land.

Welche Rolle spielte der Internationale Währungsfonds?

Der IWF ignorierte alle Warnungen. Ich arbeitete an Prognosen für Argentinien seit 1965 bei der US-Großbank »Chase Manhattan«. Es war offensichtlich, dass Argentinien die Schulden nicht bedienen konnte. Es ist ganz einfach: Schulden, die nicht bezahlt werden können, werden auch nicht bezahlt. Ziel des IWF war es, dass alle Oligarchen, das reichste eine Prozent des Landes, ihre Anleihen verkaufen sollten. Sie sollten ihr Geld in Devisen umschichten, um sich abzusichern. Erst als diese subventionierte Kapitalflucht für die Reichen abgeschlossen war, ließ der IWF den Peso durch Hyperinflation kollabieren. So wurde eine eigene Oligarchie im Land geschaffen, die ihre eigene Gang anheuern konnte, um die Macht der Arbeiter zu brechen. Es war einer der brutalsten, faschistischen Klassenkämpfe in Lateinamerika. Als der IWF-Kredit bewilligt wurde, traten viele Ökonomen der Organisation zurück. Ich habe der Geschichte in meinem Buch »Der Sektor« ein ausführliches Kapitel gewidmet. Das Motto beim IWF lautete für viele Jahre: nie wieder Argentinien.

Ist nach der Einigung mit den meisten Gläubigern und dem IWF jetzt Ruhe in Argentinien eingekehrt?

Heute tobt ein Kampf zwischen Fonds, die sagen, wir nehmen, was wir kriegen können, und Paul Singer und den Geierfonds, die sagen: Lasst sie uns verklagen. Ihr Plan ist es, dass die Hälfte der argentinischen Bevölkerung verhungert und US-Investoren sich öffentliches Eigentum aneignen können. Es ist ein Finanzkrieg. Ich finde, diese Kredite sollten wie »Odious Debts« (verabscheuungswürdige oder auch Diktatorenschulden, jW) gewertet und damit als illegitim betrachtet werden. Argentinien sollte nicht einen Penny zahlen. Die Regierung sollte sagen, diese Kredite wurden unter ausländischer Besatzung erzwungen. Laut internationalem Recht müssen Schulden im nationalen Interesse sein. Und das ist offensichtlich nicht der Fall.

Warum haben so viele Investoren Abschläge in Kauf genommen? Haben sie Angst, dass wegen der Coronakrise das ganze Geld weg sein könnte?

Als im Februar klar wurde, dass Argentinien die Anleihen nicht bedienen kann, konnte man eine 100-Dollar-Anleihe für 20 Dollar kaufen. Also kauften Investoren für 20 Dollar und sind heute sichtlich glücklich, dass sie von der Regierung 30 Dollar bekommen und immer noch einen ordentlichen Profit erzielen.

Ein Großteil von Investoren hat also einen Abschlag auf seine Schulden in Südamerika akzeptiert. IWF und Weltbank haben zudem im Zuge der Coronakrise einen Schuldenerlass für die ärmsten Länder der Welt angekündigt. Es klingt zu schön, um wahr zu sein. Hat die Pandemie die Gesetze des Imperialismus außer Kraft gesetzt?

Was sie einen Schuldenerlass nennen, ist das genaue Gegenteil. Es ist totale Propaganda. Was sie meinen, ist: Wir sehen, dass die sogenannten Dritte-Welt-Länder nicht die privaten Anleihegläubiger und Regierungen auszahlen können. Aber sie müssen die Kredite der Weltbank und der internationalen Organisationen tilgen, denn zwischenstaatliche Schulden (Official Debts) haben nach internationalem Recht Priorität vor Schulden bei privaten Institutionen. Was IWF und Weltbank wollen, ist, dass die Regierungen in Europa und in den USA private Gläubiger subventionieren, indem sie sagen: Wir geben alle unsere Ansprüche auf, so dass das ganze Geld, über das die armen Staaten verfügen, an private Gläubiger geht. Diese verzichten nicht auf einen Penny ihres Geldes. Jeder Cent, der aus den Ländern herausgequetscht werden kann, wird auch herausgepresst werden. Es handelt sich um eine Machtübernahme durch Privatbanken, Gläubiger und Spekulanten.