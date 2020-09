Parlament blockiert

Stoyan Nenov/REUTERS

In Bulgarien haben mehrere tausend Demonstranten zum Auftakt der Herbsttagung des Parlaments den Rücktritt der Regierung gefordert. Protestierende mit weiß-grün-roten Nationalfahnen blockierten am Mittwoch unter dem Motto »Großer Volksaufstand« das Parlamentsgebäude in Sofia. Aktivisten warfen Eier, Äpfel, Tomaten und falsche 500-Euro-Banknoten (siehe Bild). Der konservativ-nationalistischen Regierung werfen sie vor, korrupt zu sein und zugunsten von Oligarchen zu handeln. Seit dem 9. Juli kommt es in Bulgarien zu Protesten. (dpa/jW)