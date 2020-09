Deutsches Dilemma

Michael Sohn/AP pool/dpa Chinas Außenminister Wang Yi (links) mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas am Dienstag in Berlin

Nach dem Berlin-Besuch des chinesischen Außenministers Wang Yi dauert die Debatte um die deutsche China-Politik an. Schwere Vorwürfe gegen diejenigen, die eine Zusammenarbeit mit der Volksrepublik befürworten, erhob der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Brand. Brand warnte die Bundesregierung vor einem angeblichen »Kotau« vor Beijing und beschimpfte Siemens-Chef Joseph Käser (Joe Kaeser) als »ein sehr schlechtes Beispiel«; Käser, der für eine Kooperation mit China eintritt, werfe sich »vor der KP in den Staub«. Wirtschaftskreise wiederum wiesen darauf hin, dass die Volksrepublik für einige der größten deutschen Konzerne mittlerweile der bedeutendste Markt sei; man müsse darauf Rücksicht nehmen, zugleich jedoch darauf achten, nicht weiter in Abhängigkeiten zu geraten.

Außenminister Heiko Maas hatte sich am Dienstag bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Wang an einem widersprüchlichen Dreiklang versucht. Einerseits sprach er sich für den raschen Abschluss des schon seit langem geplanten Investitionsabkommens zwischen der EU und China aus. Andererseits zelebrierte er in der anschließenden Pressekonferenz die bekannten Vorwürfe des Westens gegen Beijing in Sachen Hongkong und Xin­jiang. Die wegen der Covid-19-Pandemie verschobene Wahl in Hongkong müsse »schnell und ungehindert« stattfinden, forderte Maas. Wang wies dies umgehend als Einmischung in die inneren Angelegenheiten seines Landes zurück. Bei alledem legte Maas allerdings – drittens – Wert darauf, ungeachtet aller Vorwürfe gegen China eine von den Vereinigten Staaten unabhängige Position zu vertreten. Man werde nicht zulassen, »dass wir zum Spielball einer Großmächtekonkurrenz der USA und Chinas werden«, kündigte der deutsche Außenminister an.

Maas bezog dies insbesondere auf die Bestrebungen der Trump-Administration, eine ökonomische »Entkopplung« (»Decoupling«) des Westens von China zu erzwingen, um die Volksrepublik zu isolieren und sie dann im globalen Machtkampf niederringen zu können. »Eine Abkoppelung der EU und Chinas ist nicht in unserem Interesse«, teilte Maas nach seinem Gespräch mit Wang mit. Auch die Bundesregierung ließ über einen ihr nahestehenden Reporter verlauten: »Beide Länder brauchen sich tatsächlich.« Zur Begründung wurde auf die Tatsache verwiesen, dass die chinesische Wirtschaft die Coronakrise in mancher Hinsicht fast schon hinter sich gelassen habe und wieder stark wachse. Dadurch habe China im Lauf dieses Jahres bereits Frankreich als zweitgrößten Absatzmarkt deutscher Unternehmen abgelöst und könne laut Einschätzung des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft bis Jahresende sogar die USA als bislang mit Abstand bedeutendsten Absatzmarkt überholen. Eine Abkopplung von China wäre für die deutsche Industrie fatal.

Während die Bundesregierung darauf setzt, Druck auf die Volksrepublik mit einer Fortsetzung der Wirtschaftskooperation zu verbinden, beteiligten sich Bundestagsabgeordnete an einer Protestkampagne, die Wangs vergangene Woche gestartete und in Berlin beendete Europareise auf allen Stationen begleitete. Organisiert worden war sie von der Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC), einem Zusammenschluss von Parlamentariern aus 16 Staaten, die im Juni unter maßgeblicher Mitwirkung antichinesischer US-Hardliner, darunter der exilkubanische Senator Marco Rubio, sowie des deutschen Grünen-Europaabgeordneten Reinhard Bütikofer gegründet worden war. Der IPAC gehört neben mehreren Grünen-, FDP- und SPD-Politikern auch der CDU-Abgeordnete Brand an.